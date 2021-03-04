Близкий друг создателя "Ералаша", актер Владимир Долинский обвинил бывшую жену Бориса Грачевского Анну в ранней смерти режиссера. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале, сообщает "Московский комсомолец".

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По его словам, "она изменяла, шантажировала Бориса ребенком. Все это сказалось на его здоровье. Поэтому коронавирус и обернулся летальным исходом", — сказал он.

Анна Грачевская ранее утверждала, она была верна мужу, который "никогда не любил ее по-настоящему". Она также заявляла, что устала от обвинений в неверности.

26 февраля Анна Грачевская оценила оставленное наследство экс-супруга. Женщина призналась, что была поражена, когда узнала, что именно оставил покойный своим преемникам. "Меня ждал шок. Есть ООО "Ералаш". И Боря всегда говорил, что все принадлежит ему. Но сейчас оказывается, что 50 процентов — директору, а только 49 процентов — Грачевскому", — заявила бывшая жена режиссера. Она подчеркнула, что 24 процента должны отойти вдове Грачевского Екатерине Белоцерковской, остальное — его детям. Отмечается, что худрук "Ералаша" не оставлял завещания перед смертью.

О смерти Бориса Грачевского сообщалось 14 января текущего года. Причиной стали осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции. Режиссер скончался на 72-м году жизни.