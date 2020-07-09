Известная актриса подтвердила роман со скандальным депутатом Кайминьшем

Актриса Театра Дайлес Арта Даневича подтвердила отношения с независимым депутатом Сейма Артусом Кайминьшем, опубликовав совместный снимок в соцсетях.

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8 июля актриса отметила 32-летие. День рождения она отпраздновала в обществе 39-летнего политика, о чем свидетельствует ее запись в Instagram. В подписи к совместному снимку Даневича написала, что этот день рождения стал для нее особенным. "Спасибо тебе, Артус, - написала Дарта. - Ты мой праздник. И пусть все желания сбудутся".

Ранее актриса не комментировала информацию о романе с Кайминьшем, который также уже давно не говорит о личной жизни. Однако на Лиго он также опубликовал совместную фотографию с Дартой.