К 60-летию со дня рождения принцессы Дианы ей установят памятник в центре Лондона
Foto: Vida Press

1 июля 2021 года исполнится 60 лет со дня рождения Дианы, принцессы Уэльской. В честь юбилея статуя принцессы будет установлена в Кенсингтонских садах - королевском парке в центре британской столицы.

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В следующий понедельник исполнится 23 года со дня смерти принцессы Дианы в автокатастрофе в Париже.

Статуя была создана по заказу ее сыновей, герцога Кембриджского Уильяма и герцога Сассекского Генри.

Работа над скульптурой началась в 2017 году, но установка монумента была отложена из-за пандемии и карантина.

Для памятника уже выбрали место - Глубинный сад.

Автор памятника - скульптор Иэн Рэнк-Бродли, создавший портрет королевы Елизаветы II для аверса однофунтовой монеты.

По мысли принцев, скульптура будет наводить посетителей Кенсингтонского дворца на размышления о жизни и наследии их матери, которая вызывала отклик в сердцах миллионов людей по всему миру.

На момент смерти принцессы Дианы 31 августа 1997 года принцу Уильяму было 15 лет, а Гарри - 12.

Память о ней увековечена в нескольких мемориалах в Лондоне, среди которых - детская площадка в Кенсингтонском дворце, памятный фонтан в Гайд-парке и памятный прогулочный маршрут в Сент-Джеймсском парке.

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BBC News Русская служба:

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