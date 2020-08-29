К 60-летию со дня рождения принцессы Дианы ей установят памятник в центре Лондона

1 июля 2021 года исполнится 60 лет со дня рождения Дианы, принцессы Уэльской. В честь юбилея статуя принцессы будет установлена в Кенсингтонских садах - королевском парке в центре британской столицы.
В следующий понедельник исполнится 23 года со дня смерти принцессы Дианы в автокатастрофе в Париже.
Статуя была создана по заказу ее сыновей, герцога Кембриджского Уильяма и герцога Сассекского Генри.
Работа над скульптурой началась в 2017 году, но установка монумента была отложена из-за пандемии и карантина.
Для памятника уже выбрали место - Глубинный сад.
Автор памятника - скульптор Иэн Рэнк-Бродли, создавший портрет королевы Елизаветы II для аверса однофунтовой монеты.
По мысли принцев, скульптура будет наводить посетителей Кенсингтонского дворца на размышления о жизни и наследии их матери, которая вызывала отклик в сердцах миллионов людей по всему миру.
На момент смерти принцессы Дианы 31 августа 1997 года принцу Уильяму было 15 лет, а Гарри - 12.
Память о ней увековечена в нескольких мемориалах в Лондоне, среди которых - детская площадка в Кенсингтонском дворце, памятный фонтан в Гайд-парке и памятный прогулочный маршрут в Сент-Джеймсском парке.