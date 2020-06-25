Кайли и Кедалл Дженнер не хотят платить сотрудникам

Предпринимательницу Кайли Дженнер, которую издание Forbes лишило статуса самой молодой миллиардерши в мире, и ее старшую сестру Кендалл уличили в отказе перечислять заработную плату сотрудникам их производства. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Diet Prada, администраторы которого публикуют скандалы из мира моды.

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Из-за пандемии коронавируса американская корпорация Global Brands Group, владеющая модным брендом Kendall + Kylie, объявила о невозможности выпуска коллекции одежды весна-лето 2020. Компания была вынуждена прекратить сотрудничество с поставщиками материалов, которые уже были изготовлены и переданы на фабрики Дженнер.

В результате труд работников текстильного производства, в частности в Бангладеше, не был оплачен, и в социальных сетях появилось множество постов, призывающих миллионершу "к человечности". "В моей стране погибают люди, а чертова Кайли Дженнер заказывает у них продукцию для своей фирмы и отказывается за нее платить", — гласит одна из таких публикаций в Twitter.

Помимо этого отмечается, что все комментарии на эту тему, которые оставляют юзеры в Instagram сестер Кайли и Кендалл Дженнер, в скором времени удаляются. Сама предпринимательница пока не ответила ни на одно обращение.