Vida Press
Foto: Vida Press

Австралийская поп-певица Кайли Миноуг опровергла слухи о своей предстоящей свадьбе с креативным директором издания GQ Полом Соломонсом.

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"Мы все любим любовь, но слухи выходят из-под контроля", — заявила звезда на своей странице в Twitter. Она указала, что встречается с Соломонсом, однако они не помолвлены.

Ранее мачеха Соломонса заявила о помолвке пары, добавив, что взволнована этим событием. Спустя пару дней Миноуг выложила в Instagram видео, на котором заметили кольцо на безымянном пальце певицы. Поклонники предположили, что ролик подтверждает слухи о предстоящей женитьбе звезды.

Миноуг встречается с Соломонсом с 2018 года. Это не первый слух об их предстоящей свадьбе. В 2019 году австралийские СМИ сообщали, что креативный директор GQ собирается в скором времени сделать предложение артистке.

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Кайли Миноуг
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