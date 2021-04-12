Как Барак Обама зарабатывает на роскошную жизнь после ухода с поста президента США

Барак Обама покинул Белый дом пять лет назад. За это время в его жизни многое изменилось: например, вместе с женой Мишель они написали несколько автобиографических книг, ставших бестселлерами в США и других странах мира. Доходы от их продаж принесли бывшей президентской чете миллионы долларов, которые они тратят на роскошные путешествия, элитные особняки и наряды люксовых марок.

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О семье, которая сумела превратить свою фамилию в крупный бренд, пишет "Лента.ру".

"Я в общем-то удивлен, что у меня столько денег", — произнес в своей речи 44-й президент США Барак Обама в 2018 году на ежегодной лекции, организованной Фондом Нельсона Манделы в Южной Африке. Когда Обама покидал Белый дом, его рейтинг популярности зашкаливал, а вместе с ним росло и состояние его семьи. Если в самом начале президентства, в 2008 году, на счету семьи Обамы лежали порядка 1,3 миллиона долларов, то к 2021 году эта сумма выросла в разы. В настоящий момент, по разным оценкам, капитал семьи составляет от 70 до 135 миллионов долларов. При этом львиную долю доходов Барак и Мишель получают за свои книги.

"Экзотичный ботан"

Foto: Privātais arhīvs

Мишель и Барак Обама — это олицетворение современной пары, обладающей огромным влиянием и при этом остающейся образцовой семьей. Когда они познакомились, Мишель было 25 лет, и она уверенно поднималась по карьерной лестнице в юридической фирме в Чикаго. Со свиданиями девушка на тот момент решила завязать — они отвлекали от работы.

"Я увидела его фотографию в летнем выпуске нашего справочника сотрудников — снимок ему явно не льстил. На плохо освещенном кадре был изображен парень с широкой улыбкой, эдакий ботан. В биографии Барака говорилось, что он родился на Гавайях, и это делало его относительно экзотичным ботаном. Больше ничего не бросалось в глаза", — так описывает Мишель Обама первое впечатление от Барака в своей книге "Становление".

Впрочем, при встрече практикант восхитил ее уверенностью в себе, искренностью и нестандартным мышлением. Они быстро полюбили друг друга, и несколько лет отношений на расстоянии, пока Барак учился в университете, не помешали их планам быть вместе.