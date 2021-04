Как Барак Обама зарабатывает на роскошную жизнь после ухода с поста президента США

Успешно пережив восемь лет президентства, чета не только не исчезла из публичного пространства, но и сумела превратить свою фамилию в дорогой бренд.

"За ужином я об этом предпочитаю не говорить"

Foto: AFP/Scanpix/LETA

В ноябре 2020 года вышла первая часть автобиографии Барака Обамы "Земля обетованная" (A Promised Land): в первую же неделю продаж было куплено более 1,7 миллиона экземпляров. Примерно столько же суммарно за первую неделю продали мемуаров Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего. Это не первый творческий успех Обамы — за предыдущие свои книги ("Дерзость надежды" — The Audacity of Hope, "О тебе пою: послание к моим дочерям" — Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters, "Мечты моего отца" — Dreams From My Father) бывший хозяин Белого дома получил свыше 15 миллионов долларов.

С талантом Мишель в качестве автора книг предшественникам Барака и вовсе тяжело тягаться. Продажи ее автобиографии "Становление" (Becoming) с момента выхода в 2018 году превысили 10 миллионов экземпляров. Книга стала самой быстро продаваемой за тот год, а работа Мишель вошла в список самых популярных в истории.

Сделка с издательством Penguin Random House по продаже прав на мемуары супругов принесла чете Обама около 60 миллионов за каждую книгу. Однако Мишель на этом не остановилась, сумев монетизировать бешеный успех своей публикации. Промотур в поддержку биографии включал более 30 городов, в том числе европейские столицы. Интервью у Мишель брали Опра Уинфри, Сара Джессика Паркер, Риз Уизерспун и другие известные женщины. Стоимость билетов на презентацию книги в бруклинском "Барклайс-центре" достигала трех тысяч долларов за штуку, а для почитателей творчества бывшей первой леди было выпущено 25 видов разных товаров — вроде свечей по 35 долларов за штуку и чашек за 20 долларов.