Как деньги и сила воли преобразили российских знаменитостей

Для знаменитостей лицо и фигура – главный рабочий инструмент, от состояния которого многое зависит. Именно поэтому артисты инвестируют большие деньги в свою внешность. Конечно, учитывая их доходы им доступно многое. Кто из российских артисток значительно преобразился за годы своей работы?

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Пелагея

Фото до и после.

Пелагея уже давно держит себя в хорошей форме. На свои преображения звезда потратила много времени и сил. Она проходила детокс-программу в специализированной медклинике и в итоге похудела и оздоровилась. Кроме того, Пелагея вылечила акне. Ей не помогали ни пилинги, ни диеты, ни аппаратные процедуры. Только когда певица нашла хорошего врача ей удалось привести кожу в идеальное состояние. Сейчас Пелагея уже сама разбирается в вопросах здоровья и умеет держать себя в форме — ее тонкая талия вовсе не генетика, а результат серьезной работы над собой.