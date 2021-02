Как и почему 40 лет спустя из Джона Леннона сделали мифическое божество

И Леннон-вампир-лейборист, и Леннон-инопланетянин отражают разные аспекты многогранного образа Леннона. В книгах Ньюмана он в прямом смысле слова превратился в воплощение своей собственной песни 1970 года Working Class Hero.

А Корнелл рассказал BBC Culture, что "хотел изобразить кого-то, кто сам не мог стать супергероем и потому лишь отпускал саркастические и не всегда полезные замечания. Эта роль лучше всего подошла бы Леннону".

Это не единственное появление Леннона в комиксах: культовый сериал 1990-х шотландского писателя Гранта Моррисона "Невидимые" представил Леннона как манифестацию поп-культурного богоподобного создания (возможно, индуистского бога Ганеши).

В книге есть и момент, когда молодой главный герой, ливерпулец Дэйн Макгоуэн видит, как Леннон и Стюарт Сатклифф рассуждают об уходе Сатклиффа из "Битлз".

"Моррисон делает интересное замечание о том, что Леннон теперь фактически стал мистическим персонажем, - говорит Куонтик. - Он поднялся до уровня, когда люди используют его в магических ритуалах из-за того, кем, по их мнению, он был".

Моррисон не первым упомянул о влиянии Леннона на коллективную психику человечества.

В комиксе "День святого Суизина" 1990 года разочарованный молодой человек намеревается убить Маргарет Тэтчер. Он покупает книгу Сэлинджера "Над пропастью во ржи", чтобы ее потом нашли у него в кармане - точно так же, как это сделал убийца Леннона Марк Чепмен.

Но в итоге персонаж избавляется от книги, не желая, чтобы его намерения слишком пристально анализировали.

А как подействовал ленноновский миф на других битлов? Шеффилд говорит, что канонизация Леннона не пошла на пользу Полу, Ринго и Джорджу.

Foto: AFP/Scanpix

"Сложившиеся представления о Ленноне не пошли на пользу остальным битлам, потому что они знали и любили настоящего Джона, - говорит он. - После его смерти люди кинулись выплескивать свое горе на Пола, причем в жестокой и несправедливой манере. В течение многих лет никто не говорил о Поле ни единого доброго слова, и это просто потому, что люди хотели сделать святого из его товарища по группе".

Понятно, что бывшие битлы и другие знаменитые музыканты отдавали Джону музыкальную дань в течение десятилетий после его смерти, в основном размышляя о потере друга и большого таланта, а не пытаясь изобразить его кем-то, кем он не был.

Джордж Харрисон написал All Those Years Ago в 1981 году, Маккартни - Here Today годом позже; Боб Дилан спел о смерти Леннона в песне Roll On John в 2012-м, а Элтон Джон - близкий друг Леннона - записал Empty Garden (Hey Hey Johnny) в 1982 году.

Святой ли он, бог или простой и мудрый старикан - изображение Леннона в массовой культуре живет собственной жизнью, далекой от реального человека.

Но, как говорит Дэвид Куонтик, все это бледнеет перед изображением Леннона, созданным самым большим романтиком из всех - им самим.

Foto: Reuters/Scanpix

"Леннон сам создавал миф, - говорит он. - Посмотрите на [сингл "Битлз" 1969 года] "Балладу о Джоне и Йоко". По сути, он пишет свою собственную легенду, "евангелие от Джона". Он был озабочен собой до степени чрезвычайной. Он сильно увлекался мифологизацией самого себя, поэтому неудивительно, что другие люди в его отношении поступают так же".