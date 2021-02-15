Как и почему 40 лет спустя из Джона Леннона сделали мифическое божество

"Понятно, что во время первого прилива горя людям хотелось изобразить его святым, но это последнее, что Леннон когда-либо сделал бы в отношении себя, - говорит Шеффилд. - В музыкальном мире он был самым язвительным, самым саркастичным, полным жгучего остроумия. Так что называть его простодушным оптимистом не слишком правильно".

Леннон определенно не был святым. Пять лет назад увидел свет юридический документ, содержащий заявление некоей Дороти Джарлетт, домработницы Леннона в то время, когда он был женат на своей первой жене Синтии. В нем Леннон предстает беспросветным бабником, агрессивным и жестоким по отношению к своему маленькому сыну Джулиану.

В интервью журналу Playboy, опубликованном всего за два дня до смерти Леннона, музыкант признался: "Раньше я был жесток с моими женщинами, и физически ... с любой женщиной. Я поднимал на них руку. Я не мог выразить себя - и я бил".

Foto: Vida Press

Однако такого Леннона мы нечасто встречаем в массовой культуре.

В фильме Дэнни Бойла "Вчера'' 2019 года неудачливый поэт-песенник Джек Малик после аварии приходит в сознание в мире, где никогда не существовало "Битлз".

Исполняя битловские классические песни, которые никто в этой альтернативной реальности никогда не слышал, он обретает известность и в конце концов находит Леннона, живущего в хижине простой жизнью, рыбачащего с лодки под названием Imagine и делящегося с окружающими своей домотканой мудростью.

Этот образ не вызывает у Роба Шеффилда интереса.

"Можете ли вы представить, чтобы Джон управлял лодкой в одиночку? - говорит Шеффилд. - Или вставал в четыре утра на рыбалку?"

"Джон не переставал жаловаться на то, что ему приходится вставать в 8 утра на запись Get Back, где всё, что ему нужно было сделать, - это подключить гитару. Как мог Джон жить один в этой хижине, без помощников, без шоферов? Он не умел готовить, водить машину, ничего не мог починить по дому", - продолжает он.

"Как сказал Джордж Мартин, Джон не мог бы и заменить лампочку. Рыбаком он не продержался бы и недели. Но точно посмеялся бы над этим фильмом", - говорит Шеффилд.

Вымыслы и домыслы

Более похожее на правду изображение параллельной вселенной можно найти в новелле Иэна Р. Маклауда "Снодграсс" 2013 года, в которой Леннон в свои 50 лет - неряшливый безработный неудачник.

Как и "Вчера", это рассказ в духе альтернативной истории. На этот раз сюжет вращается вокруг ухода Леннона из "Битлз" еще в 1962 году - он якобы хотел выпустить Love Me Do в качестве дебютного сингла (как "Битлз" и сделали на самом деле), но товарищи по группе выбрали другой трек.

Однако в видении Маклауда это не просто случай, когда Леннон издалека наблюдает за жизнью, которой он мог бы жить. В альтернативной истории "Битлз" не добиваются той славы, которую они получили в действительности - таковы были влияние Леннона и его роль в группе.

Впоследствии "Снодграсс" адаптировали для телефильма, сценарий которого написал бывший журналист NME, а ныне писатель и сценарист Дэвид Куонтик.

"Для меня как писателя "Снодграсс" был интересен тем, что освободил от всех клише о Джоне Ленноне, потому что можно было делать с ним все что угодно. Не существовало официальной легенды о "Битлз", в которую нужно было вписаться", - говорит Куонтик. также написавший в 2002 году книгу Revolution, в которой глубоко и вдумчиво изучает "Белый альбом".

"Группу "Битлз" со временем все больше идеализировали, а Леннон превратился в парня, хоть и немного дерзкого, но который тем не менее любил мир. А он был совсем не таким, - добавляет Куонтик. - У него было довольно тяжелое детство, очень запутанная жизнь, он без ограничений употреблял наркотики и алкоголь и был ужасным родителем и мужем - во всяком случае, в первом браке".