Как и сколько российские звезды зарабатывают в самоизоляции

Во всем мире отменяются концерты и корпоративы и большинство поп-звезд остались не у дел, существенно потеряв в заработке. В отличие от западных исполнителей, выступающих онлайн совершенно бесплатно, многие российские знаменитости в сложившихся обстоятельствах готовы опустить планку, но все же получить хоть и меньший, но доход.

Первой среди российских эстрадных звезд стала Любовь Успенская, которая предложила любому желающему записать видеопоздравление. По данным "Комсомольской правды", одна такая "видеооткрытка" и видеозвонок стоит 30 тысяч рублей (около 370 евро). Правда, в социальных сетях предложение Успенской вызвало непонимание и гнев. "Последний кусок доедаете? Побойтесь бога - людям есть нечего, а вы поздравления продаете, - пристыдили певицу подписчики. - У вас и так миллионов хватает".

Впрочем, как выяснилось, Успенская далеко не одинока, да и гонорары за свои услуги просит не самые большие. При этом среди работающих таким образом звезд оказались и весьма востребованные артисты. Например, актер Павел Деревянко, как указывает "КП", готов поздравить за 15 тысяч рублей (185 евро). Столько же просит актриса Настасья Самбурская. Дороже обойдется бывший участник "Дом-2" Гоген Солнцев - 20 тысяч рублей (250 евро). Прочие, в числе которых актриса Анастасия Макеева, певцы Родион Газманов, Найк Борзов и Кирилл Андреев ("Иванушки International"), сестра Ольги Бузовой Анна, резидент Comedy Club Дюша Метелкин и другие, готовы записать поздравление за сумму от 25 до 100 евро.

Дороже всего обойдется видеопоздравление от Михаила Шуфутинского - не меньше 200 тысяч рублей (2,5 тысячи евро).