В бурные 70-е годы прошлого века басист и автор текстов Pink Floyd Роджер Уотерс, несомненно, был одним из самых важных людей в мире рок-музыки. Однако времена изменились — если когда-то критика Уотерсом западного капитализма вызывала симпатию у широких масс людей, то теперь он — вольно или невольно — стал марионеткой в ​​руках кремлевских идеологов, которые используют публичные заявления рок-музыканта для оправдания своих преступлений.

Этой осенью 78-летнему Роджеру Уотерсу наконец удалось организовать свой концертный тур по Северной Америке под названием This Is Not a Drill, который был запланирован на 2020 год и был отменен из-за пандемии. Пока тур еще продолжается (он завершится 15 октября в Мехико), музыкант с завидной регулярностью оказывается втянутым в один скандал за другим, особенно когда его просят прокомментировать политические темы в интервью. В начале тура возмущение публики вызвало решение Уотерса включить в концерт визуализацию президента США Джо Байдена, в которой его называют "военным преступником".

За этим последовало скандально известное интервью Уотерса CNN в августе, в котором он не стеснялся высказывать свое мнение о том, что Байден и НАТО фактически спровоцировали Россию на вторжение в Украину: "Эта война на самом деле состоит из действий и ответа на расширение НАТО до границ России, хотя ранее было обещано, что этого не произойдет". В интервью Уотерс заявил, что Байден является "военным преступником", потому что он "подлил бензина в пламя войны в Украине". В том же интервью, которое состоялось вскоре после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, Уотерс также упорно настаивал на том, что остров принадлежит Китаю, и предлагал репортеру заняться дополнительным образованием. Неделю спустя во время концерта Уотерс пожаловался публике на то, что CNN превратила его ответы в публичные насмешки.

Роджер Уотерс никогда не избегал политических комментариев, и со времен славы Pink Floyd это была одна из самых важных тем в его творчестве. Начиная с легендарного альбома The Dark Side of The Moon, вышедшего в 1973 году и сделавшего Pink Floyd мировыми рок-суперзвездами, Уотерс стал выступать именно как автор текстов и, следовательно, посыла, выражаемого группой. Хотя лирика Уотерса чаще всего отражала его чувства к музыкальной индустрии, там не было недостатка и в острых социальных комментариях, которые все больше подчеркивали социалистические взгляды и мировоззрение Уотерса.