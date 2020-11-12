Как Людмиле Гурченко мстили за отказ работать на КГБ

Актриса Людмила Гурченко, которая 12 ноября могла бы отметить 85-летие, стала символом начала новой эпохи в жизни СССР благодаря своей роли в фильме Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь". Однако быстрая слава сыграла против молодой дебютантки, которую попытались завербовать сотрудники КГБ. Отказ от сотрудничества стоил десяти лет унижений и бойкота, а накопленный за эти годы личный опыт лег в основу ее творческого прорыва в семидесятых.

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Середина и вторая половина пятидесятых годов в СССР была отмечена началом оттепели — времени смягчения нравов, надежды на светлое будущее и расцвета искусств. Одним из главных фильмов этого времени стала музыкальная комедия Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь", которую посмотрела вся страна — общее число проданных за год билетов достигло 48 млн, а исполнившая главную роль дебютантка Людмила Гурченко проснулась всенародной звездой. Успех фильма был столь оглушителен, что начинающая артистка сразу же стала своего рода лицом страны — ее стали приглашать на международные встречи и выпускать за границу.

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"В этом же году у меня была первая поездка за границу. Я была в делегации московских комсомольцев, поехавших в ГДР по приглашению молодежи Большого Берлина. И надо же, чтоб так совпало: первая поездка — и в Германию… При слове "немец" у меня внутри навсегда засело чувство страха. Мы жили в гостинице "Адлон" около Бранденбургских ворот. Нам сказали, что в ней останавливался Гитлер. Гитлер, немецкая отрывистая речь — как это далеко… И все равно я боялась, что все это будет действовать угнетающе…" — вспоминала она в книге "Мое взрослое детство".

Однако официальное разрешение на контакты с иностранцами обернулось для 22-летней девушки давлением со стороны КГБ.

"В Москве назревал Всемирный фестиваль молодежи, и сама мысль, что в нашу закрытую страну нагрянут тучи иностранцев — да что вы, это ж ужас! Я в своем Харькове вообще мало что знала. Я о 37-м годе узнала только в институте! А тут началась вербовка красивых девочек и мальчиков", — рассказывала она в интервью для биографической книги "Людмила Гурченко. Танцующая в пустоте".

Лия Ахеджакова в разговоре с "Газетой.Ru" призналась, что Гурченко никогда не рассказывала о роли КГБ в своей жизни. "Вы знаете, я тогда была молода и про завербовки ничего не слышала. Это же скрывалось все. И Люся никогда со мной об этом не делилась… Она была довольно скрытный человек, не сильно доверчивый, хотя человек очень мощный, интересный, со своей судьбой", — отметила актриса.

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С ней согласился писатель и сценарист Рустам Ибрагимбеков — по его словам, даже в период их активного общения незадолго до смерти Гурченко не касалась этой темы и не раскрывала подробностей своей жизни.

Как вспоминала сама Гурченко, пережившая оккупацию Харькова в годы Великой Отечественной войны, в детстве она "страдала, что не мальчик" и не может воевать за родину, и даже проверяла свою собственную выдержку — после того, как узнала историю Зои Космодемьянской, стала по вечерам пробовать ходить по морозу босиком.

"Вот так я готовила себя: стреляйте, вешайте, а я люблю Родину! Но с вербовкой до той поры не сталкивалась. И вот она началась — прямо из общежития куда-то повезли. Какие-то люди в черном. Я и там говорила, как я люблю Родину, — ну ничего не понимала, куда они клонят!" — говорила она.

Актрисе сделали предложение — за "помощь" в налаживании контактов с иностранцами на фестивале молодежи в Москве пообещали квартиру и курс программы по обучению языкам при условии, если она сохранит в тайне факт сотрудничества. "Тогда, в гостинице "Москва", я от предложений этих людей в черном отказалась. Так и сказала: я люблю Родину, но вот этого — не могу. И пошла сниматься в "Девушке с гитарой". Но этот отказ мне еще аукнулся", — отмечала Гурченко.

Формальным поводом для кампании в СМИ, вылившейся в травлю, стали заработки звезды. По словам Гурченко, гонорар за съемки в "Карнавальной ночи" составил 8 тысяч рублей.