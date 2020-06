Как Мелания Трамп влияет на мужа. Вышла скандальная биография первой леди США

В США наделала шума новая биография Меланьи Трамп, написанная журналисткой Мэри Джордан. В книге The Art of the Deal ("Искусство сделки") первая леди США предстает не "трофейной женой", как о ней принято думать, а целеустремленной, дисциплинированной и влиятельной женщиной, которую боится муж. В Белом доме уже назвали книгу художественной.

Долгое время считалось, что первая леди США служит для своего мужа-президента, скорее, декоративным элементом — пресса и пользователи соцсетей обращали внимание на то, что он не держит над ней зонтик во время дождя или оставляет ее стоять на крыльце, пока сам проходит внутрь здания. Однако новая биография "The Art of Her Deal" ("Искусство ее сделки"), которая своим называнием отсылает к книге The Art of the Deal ("Искусство сделки") самого Дональда Трампа 1987 года, показывает жену президента США совсем иначе.

"Мы многого не видим", — такая мысль проходит через всю книгу красной нитью. "Мелания держится глубоко в тени, но она очень влиятельна", — приводит Мэри Джордан утверждение Шона Спайсера, первого из директоров по коммуникациям Дональда Трампа. Он объяснил, что ее мнение важно для президента, например, при вопросе найма и увольнения сотрудников: хотя она никогда не говорит напрямую, от кого нужно избавиться, а кого пригласить на работу, она непременно высказывает свое мнение о человеке — и муж часто соглашается с ней.

Как рассказал Спайсер, именно благодаря Мелании Трамп Майк Пенс стал вице-президентом США. Когда в июле 2016 года Дональд Трамп выбирал, с кем вступить в избирательную кампанию, на место потенциального вице-президента рассматривали, помимо Пенса, еще губернатора Нью-Джерси Криса Кристи и бывшего спикера палаты представителей Ньюта Гингрича.

Преимущество перед конкурентами у Пенса появилось, когда Трампы провели с Пенсами День независимости 4 июля в гольф-глубе в Нью-Джерси. После долгих бесед за обедом Мелания, как говорится в биографии, назвала Майка и Карен Пенс "хорошими людьми", а кроме того, упомянула, что Пенс не показался ей "слишком амбициозным".

"Она сыграла большую роль", — сказал Мэри Джордан источник, знакомый с ситуацией. И добавил: "Она решила, что он будет верным советником, а не альфа-самцом".

Сразу несколько источников рассказали автору новой биографии Мелании Трамп, что задолго до выборов между супругами установилось глубокое доверие — она понимает Дональда Трампа лучше, чем какая-либо из его бывших возлюбленных. И когда в 1999 году они на некоторое время расставались, словенская модель не стала встречаться с другими мужчинами, чтобы доказать свою верность миллионеру и будущему президенту.

В 2016 году, согласно новой биографии, не все шло гладко: Мэри Джордан рассказывает, что когда в октябре свет увидело компрометирующее видео, на котором Дональд Трамп произносит знаменитую фразу о том, что женщин нужно "хватать за киску", его супруга пришла в ярость и сказала, что Трамп таким образом может все "разрушить для всех". В биографии говорится, что после этого будущий президент два часа боялся возвращаться домой из офиса своего избирательного штаба.

В книге говорится и о соперничестве Иванки Трамп, дочери президента от первого брака, с его нынешней супругой за роль в Белом доме — якобы после избрания Дональда Трампа на пост президента Иванка пыталась переименовать Офис первой леди в Офис первой семьи, однако Мелания, переехавшая в Белый дом из Нью-Йорка вместе с сыном через несколько месяцев после инаугурации мужа, не дала это сделать.

Первая леди США, которой в этом году исполнилось 50, в книге Мэри Джордан предстает дисциплинированной, сосредоточенной, целеустремленной и жесткой — не испытывающей, например, сантиментов, по поводу своего прошлого или своих корней.

Однако несмотря на то, что эта биография должна полностью перевернуть отношение публики к первой леди США, которую откровенно травят в соцсетях и часто презирают журналисты, Белый дом уже успел назвать все, что в ней изложено, вымыслом.

"Еще одна книга о миссис Трамп с фальшивой информацией и источниками, — заявила, в частности, изданию Daily Mail официальный представитель первой леди Стефани Гришэм. — Эта книга относится к роду художественной литературы".