Поклонники российской супермодели Ирины Шейк связали ее одиночество с внешним видом. Свое мнение они высказали в комментариях под фотографиями, которые появились на Daily Mail.

На опубликованных снимках 34-летняя модель запечатлена в кожаном плаще кремового цвета с меховыми манжетами и воротником. Она также надела черные ботинки и дополнила образ солнцезащитными очками и сумкой в цвет обуви. Интересным аксессуаром стал ремень плаща.

Пользователи сети раскритиковали внешний вид Шейк и назвали его причиной ее одиночества. "Эта фотография подтверждает слухи о том, что последние отношения модели закончились из-за ее холодного отношения", — написал один. "Она выглядит так, будто у нее вечно плохое настроение. Как нарцисс. Не удивлен, что она одинока", — отметил второй. "Ребенок используется ею в качестве модного аксессуара", — высказался третий.