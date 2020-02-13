AFP/Scanpix
Foto: AFP/Scanpix

Поклонники российской супермодели Ирины Шейк связали ее одиночество с внешним видом. Свое мнение они высказали в комментариях под фотографиями, которые появились на Daily Mail.

На опубликованных снимках 34-летняя модель запечатлена в кожаном плаще кремового цвета с меховыми манжетами и воротником. Она также надела черные ботинки и дополнила образ солнцезащитными очками и сумкой в цвет обуви. Интересным аксессуаром стал ремень плаща.

Пользователи сети раскритиковали внешний вид Шейк и назвали его причиной ее одиночества. "Эта фотография подтверждает слухи о том, что последние отношения модели закончились из-за ее холодного отношения", — написал один. "Она выглядит так, будто у нее вечно плохое настроение. Как нарцисс. Не удивлен, что она одинока", — отметил второй. "Ребенок используется ею в качестве модного аксессуара", — высказался третий.

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A post shared by ✪ Irina Shaykhlislamova ✪ (@passionshayk) on Feb 12, 2020 at 4:17pm PST

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A post shared by irina VS georgina (@irivsgeo) on Feb 12, 2020 at 1:25pm PST

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Lenta.ru

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Lenta.ru

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Ирина Шейк
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