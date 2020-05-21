Как Полина Гагарина будет делить имущество при разводе

По официально неподтвержденной информации, российская певица Полина Гагарина рассталась с мужем - фотографом Дмитрием Исхаковым. Издание "Комсомольская правда" подсчитало, что достанется артистке при разводе с супругом, который зарабатывал меньше ее в сотню раз.

По данным издания, 33-летняя Гагарина сейчас в списке самых востребованных звезд не только на сцене, но и среди рекламодателей. По данным Forbes, певица заработала за последний отчетный год 5,3 миллиона долларов. Один рекламный контракт эксперты оценивают примерно в 200 тысяч долларов, а доход от корпоратива - в 50 тысяч долларов.

Однако, как отмечает "КП", претендовать на часть доходов и имущества артистки супруг не сможет - при регистрации брака они якобы оформили договоренность, что все заработанное и купленное Полиной принадлежит исключительно ей. При этом заработки даже очень востребованных фотографов редко превышают 4 тысячи долларов. Получается, резюмирует издание, Исхаков получает за месяц в 100 раз меньше, чем его жена. Которая, помимо очень хороших заработков, владеет и недвижимостью. Ей принадлежит квартира в центре Москвы площадью в 137 кв. метров и загородный дом, приобретенные до брака. В прошлом году Гагарина начала строительство более просторного дома.

Известно, что Дмитрий Исхаков работал на свою жену, занимая должность гендиректора компании, которая организовывает концерты певицы, но недавно ушел из фирмы.

Как пишет "КП" со ссылкой на источники в окружении пары, инициатива расставания принадлежит Полине. При этом источники заявили, что причиной разлада, скорее всего, стали неравные финансовые и карьерные возможности.