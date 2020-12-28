Как Сильвио Берлускони скупает роскошные виллы, меняет молодых любовниц и мастерски избегает тюрьмы

Первые проблемы с правосудием начались у Сильвио в 1994 году, когда принадлежавший ему холдинг Fininvest заподозрили в подкупе офицеров финансовой полиции. Тогда Берлускони приговорили к 33 месяцам тюрьмы, но апелляционный суд его оправдал.

В 2006 году начался судебный процесс по делу Миллса, в ходе которого Берлускони обвиняли в подкупе собственного юриста: политик перевел Дэвиду Миллсу 600 тысяч долларов. Следователи посчитали эти деньги взяткой за дачу ложных показаний. 25 февраля 2012 года Миланский суд вынес вердикт о ненаказуемости Берлускони за давностью преступления.

Утечки WikiLeaks опубликовали депеши американского посла в Италии Дэвида Торна, который сообщил в Вашингтон, что Берлускони ведет слишком фривольный образ жизни: поздно ложится спать, обожает вечеринки и мало отдыхает. На вечеринках, о которых шла речь, девушек обычно было в четыре раза больше, чем мужчин.

"Вечеринки бунга-бунга"

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В феврале 2011 года в суде Милана начался самый резонансный процесс, вошедший в историю как "дело Руби", или "Рубигейт". Следствие обвинило экс-премьера в связи с несовершеннолетней марокканской проституткой, исполнительницей танца живота Каримой аль-Маруг (Руби-сердцеедка). Берлускони утверждал, что его просто тронула история девушки, и он помог ей найти работу. Однако впоследствии выяснилось, что политик переводил ей крупные суммы денег, покупал дорогие часы, драгоценности и машины.

В прессе активно обвиняли Сильвио в организации оргий на "вечеринках бунга-бунга", которые он устраивал в своих резиденциях. В частности, писалось, что Берлускони нравилось, когда стриптизерши в костюмах монашек и медсестер расхаживают по резиденции под музыку оркестра. Впоследствии Берлускони уверял, что он "не такой большой затейник". А молодыми людьми он любит себя окружать потому, что ему "нравится их слушать".

Участники вечеринок в своих показаниях в один голос заявляли, что на вилле у Сильвио ничего особенно предосудительного не происходило. В то же время более 20 девушек, включая нескольких несовершеннолетних, не отрицали, что ежемесячно получали от бывшего премьера крупные суммы. Судьи посчитали доказанным, что деньги выплачивались девушкам за интимные услуги, и в июне 2013 года приговорили Берлускони к семи годам лишения свободы.

Но по итальянским законам реальный тюремный срок подсудимый старше 70 лет может получить только за убийство. Поэтому Берлускони вновь остался на свободе, ему даже не запретили заниматься политикой.

Миллионер из монашеской школы

Его путь к славе был довольно тернистым. Будущий премьер-министр родился в неблагополучном районе Милана, в семье банковского клерка и домохозяйки. Отец Берлускони не сумел найти общего языка с фашистским правительством и перебрался в Швейцарию. Его жена и дети были вынуждены вернуться в Италию. Пока мать работала, Сильвио был предоставлен самому себе и проводил время в компании уличных мальчишек.



Это, впрочем, не мешало ему зарабатывать: маленький Берлускони работал в огороде, доил коров, бегал по поручениям. После войны в Италию вернулся отец, и в семье вновь появился достаток. Сильвио направили учиться в Милан, в школу монахов-салезианцев, где он получил классическое образование. С утра до вечера в него вбивали закон Божий, древнегреческий и латынь.

Foto: Public domain/Wikipedia

Берлускони продолжал подрабатывать и во время учебы в школе и в университете: писал работы за одноклассников, пел в барах, продавал разные вещи. Окончив в 25 лет юридический факультет Миланского университета, он стал заниматься недвижимостью — и очень успешно. В то время экономика страны находилась на подъеме, этот период называли "итальянским экономическим чудом". Как потом рассказывали в окружении Сильвио, первые деньги он получил благодаря природному артистизму и умению убеждать.

Недвижимостью Берлускони занимался почти 20 лет. Добившись больших успехов, он обратил внимание на телевидение и стал первым владельцем национального коммерческого телеканала, где показывали голливудские фильмы, сериалы, ток-шоу — все, что привлекало итальянских зрителей. Всего он создал три телеканала — Canale 5, Rete 4 и Italia 1, на которых работали лучшие рекламщики и маркетологи. Этот бизнес сделал его медиамагнатом. Берлускони покупал и смежные бизнесы — правоцентристскую газету Il Giornale и долю в крупнейшем итальянском издательстве Mondadori.

Берлускони приобрел футбольный клуб "Милан", который при нем стал пятикратным чемпионом Италии и пятикратным обладателем Суперкубка УЕФА

В окружении Сильвио говорят, что он спустил на этот клуб целое состояние — около миллиарда евро, переманивая дорогих футболистов и тренеров. Три года назад один китайский бизнесмен купил у Берлускони "Милан" за 740 миллионов евро.

В 1994 году Берлускони возглавил правительство, а всего за год до этого — партию "Вперед, Италия!". Вся политическая карьера Берлускони связана с обвинениями в коррупции, однако каждый раз он умудрялся выходить сухим из воды. Несколько раз политика признавали самым богатым человеком в Италии. Пару лет назад он вошел в список богатейших людей планеты, заняв на родине пятое место.

Бункер в стиле Джеймса Бонда

Берлусконии сейчас активно покупает недвижимость. У него десятки роскошных домов и квартир по всему миру, больше всего — в Италии. Самой любимой виллой Берлускони считалась "Чертоза", расположенная в Сардинии. Ее Сильвио купил еще в 80-е годы прошлого века. В парке там растет более двух тысяч видов кактусов, построены огромный дом для бабочек, искусственный вулкан, амфитеатр на 400 мест, вертолетная площадка и озеро, откуда политик попросил убрать всех лебедей, чтобы они не пачкали воду и не мешали купаться.

В этой резиденции с 35 спальнями и 27 ванными комнатами Берлускони проводил много времени. Когда в сеть просочились очередные фотографии "Чертозы", итальянцы поразились, увидев подземную часть виллы — целый бункер с тайным выходом в море. СМИ писали, что подобный показывали в фильмах об агенте 007 Джеймсе Бонде. По словам политика, построить убежище ему порекомендовала служба безопасности, поскольку угрозы об убийстве поступали ему 38 раз. Однако дизайн подземелья, который сравнивают с декорациями для дорогого фильма, выбирал он сам.