# пластика#жизнь # наташаштурм #георгийкарапетян #близкиелюди #санктпетербург@ataliashturm# #центрпластияескойхириргии#дорожнаяклиническаябольница #близкиелюди , ближе не будет .Самая красивая певица Наталья Штурм и самый лучший доктор на свете Георгий Эдуардович Карапетян . Эти люди спасли мне жизнь . Со мной произошла история Леры Кудрявцевой . Наташе я позвонила в ночи и уже через пару часов услышала о том , что есть доктор , который сможет меня спасти .Рано утром мы уже были в городе Санкт- Петербург .Всю операцию моя Натулечка сидела под дверью и молилась , чтобы все прошло хорошо . Я попала в невероятные руки . Доктор не просто спас меня , он сделал меня безумно красивой . Милые женщины , девушки , если Вам нужен пластический хирург , то даже не задумывайтесь , езжайте в Петербург . Поверьте , с такими волшебными руками вашей жизни ничего не угражает . Вы будете самыми красивыми , самыми желанными . Тел вавтсап +79836177000. А моя Наташенька уникальная и родная .Бывает люди не родились в одной семье , а у них такое родство душ ...... Ребята , я Вас безумно люблю !!!!! СПАСИБО !!!!! Вы самые лучшие !!!!!

A post shared by Писательница Юлия Шилова (@yuliashilovaofficial) on May 25, 2020 at 2:30am PDT