Российская писательница Юлия Шилова чуть не умерла из-за разрыва силиконового импланта, сообщает Cosmopolitan.

Отмечается, что 51-летнюю Шилову срочно прооперировали в Санкт-Петербурге. Она увеличила грудь еще в 90-х годах и недавно начала испытывать боли. Оказалось, что содержимое импланта начало растекаться по тканям организма.

"Я до последнего думала, что со мной такого не может произойти, меня пронесет", — отметила писательница. Она пояснила, что со временем из-за болезненных ощущений утратила возможность поднимать руки. По словам пластического хирурга Георгия Карапетяна, Шилова могла бы скончаться, если бы вовремя не обратилась к медикам.

"Могло дойти до удаления молочных желез. Остается риск образования онкологических заболеваний", — добавил хирург.

Писательница рассказала, что после операции сразу же почувствовала себя лучше. При этом она решила установить новые грудные импланты.

В декабре 2019 года телеведущая Лера Кудрявцева перенесла операцию на груди — ей удалили импланты. Один из них порвался и протекал, поэтому звезде потребовалось срочное хирургическое вмешательство.