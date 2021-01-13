Российская телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что хотела бы узнать об отношении к ней президента России Владимира Путина. Об этом она рассказала в интервью "Комсомольской правде".
По словам Бузовой, Путин был всегда идеалом для нее, потому что ей нравятся "такие сильные мужчины, как наш президент". Она отметила, что он харизматичный человек, и предположила, что "многие девочки пережили влюбленность" в него.
"Если бы сейчас в студию вошел Владимир Владимирович, я бы спросила: "Вы меня знаете? Как вы ко мне относитесь?", — сказала Ольга Бузова, упомянув при этом, что долго готовилась бы ко встрече с президентом, чтобы "оставить приятное впечатление".
Кроме того, Бузова призналась, что мечтает познакомиться с певицей Аллой Пугачевой, которую она считает символом эстрады своего времени.