instagram.com/buzova86
Foto: instagram.com/buzova86

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что хотела бы узнать об отношении к ней президента России Владимира Путина. Об этом она рассказала в интервью "Комсомольской правде".

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По словам Бузовой, Путин был всегда идеалом для нее, потому что ей нравятся "такие сильные мужчины, как наш президент". Она отметила, что он харизматичный человек, и предположила, что "многие девочки пережили влюбленность" в него.

"Если бы сейчас в студию вошел Владимир Владимирович, я бы спросила: "Вы меня знаете? Как вы ко мне относитесь?", — сказала Ольга Бузова, упомянув при этом, что долго готовилась бы ко встрече с президентом, чтобы "оставить приятное впечатление".

Кроме того, Бузова призналась, что мечтает познакомиться с певицей Аллой Пугачевой, которую она считает символом эстрады своего времени.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Ольга Бузова
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