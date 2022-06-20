Как выйти из тени знаменитого мужа и стать главной актрисой Голливуда? Ответ точно знает Николь Кидман

20 июня австралийская актриса Николь Кидман отмечает свой 55-летний юбилей. Сейчас в это сложно поверить, но в начале нулевых годов Кидман воспринимали исключительно в связке с супругом Томом Крузом, сделавшим себе большое имя на кассовых блокбастерах. К счастью, развод пары расставил все на свои места: оставшись без поддержки влиятельного мужа, Николь не только не затерялась в плеяде голливудских звезд-однодневок, но и смогла построить большую карьеру в индустрии.
Разбираемся, как Николь Кидман стала одной из главных актрис нашего поколения.
Детство, юность и первые работы в кино
Николь Кидман родилась в гавайской столице Гонолулу, куда ее родители-австралийцы приехали по специальной образовательной визе. Когда девочке было четыре года вся семья вернулась на историческую родину, в Сидней. Первым серьезным увлечением будущей актрисы стало вовсе не кино и даже не театр — маленькая Николь искренне полюбила балет. Но, как ни странно, именно увлечение танцевальным искусством в итоге привело Кидман в Австралийский театр молодежи, а затем и в Театр Филип Стрит, где она начала заниматься вокалом и импровизацией.
Сама Николь вспоминает эти годы с долей печали:
В 17 лет в жизни Николь произошло страшное событие, которое навсегда изменило ее отношение к миру — у матери диагностировали рак молочной железы. В один момент все увлечения потеряли смысл, а главное место в жизни девушки заняла борьба за благосостояние родительницы, отношения с которой, мягко говоря, были не самыми нежными. Тем не менее впоследствии Кидман неоднократно заявляла, что произошедшее помогло осознать ей важную вещь — все люди смертны.
"Мне пришлось столкнуться со смертью в раннем возрасте, пришлось осознать, что люди смертны — ты рождаешься, и ты умираешь. Я знаю, что впереди меня ждет дождь, но я также знаю, что сейчас над моей головой светит солнце, это солнце — моя жизнь", — заявила она в интервью Vanity Fair.
К счастью, мать Кидман удалось побороть рак — через несколько месяцев химиотерапии болезнь вошла в состояние ремиссии. А сама Николь вновь вернулась к своим увлечениям.
Клип Пэт Уилсон на песню Bop Girl стал своего рода дебютом девушки — вышедшее в 1983-м году музыкальное видео позволило ей попасть на национальное телевидение.
Последующие несколько лет Николь активно снималась в различных австралийских сериалах и телепостановках, наиболее популярным из которых стал "Бангкок Хилтон".
В 1986-м году Кидман получила свою первую роль в голливудском фильме — им оказался триллер Чарльза Нойза "Мертвый штиль", который имел большой успех в домашнем прокате. Воодушевившись талантами молодой актрисы, продюсеры компании Warner Bros. предложили Николь еще одну роль — на этот раз в картине "Дни грома", где также должен был сыграть Том Круз.
Начало карьеры в Голливуде и отношения с Томом Крузом
На момент старта съемок "Дней грома" никто и подумать не мог, что чувственная страсть и любовь, которую изображали исполнители главных ролей на экране, перерастет во вполне реальный роман. В итоге к финалу совместной работы над фильмом молодые решили пожениться.
В то время карьеры Кидман и Круза были на пике, однако они оба делали все возможное, чтобы объединить свои сумасшедшие графики с личной жизнью. Таким образом в фильмографии актеров появился еще один совместный проект — историческая мелодрама "Далекая страна" Рона Ховарда, которая, увы, не снискала любви зрителей и критиков.
"Думаю, что в этой индустрии вы можете стать распущенным, вы можете стать ленивым, и все это самым разрушительным образом влияет на ваши отношения. Жизнь слишком коротка, чтобы терпеть месяцы разлуки, когда вы говорите друг другу по телефону: "Я так скучаю, я так хочу тебя", — вспоминает то время Кидман.
И, несмотря на то, что оба актера пользовались большой популярностью в 90-х, патриархально настроенный и демонстративно сексистский Голливуд долгое время отказывался воспринимать Николь всерьез. И, пока Том Круз очередной раз спасал мир в образе бесстрашного шпиона Итана Ханта, Кидман упорно игнорировала бесчисленные предложения сыграть чью-то жену или случайную подружку, надеясь, в конце концов, получить собственную "большую" роль.
К счастью, в 1995-м году мечта актрисы начала сбываться: после выхода ленты независимого режиссера Гаса Ван Сента "Умереть за..." и "Портрета леди" новозеландской кинематографистки Джейн Кэмпион Николь Кидман удалось привлечь внимание западных кинокритиков, которые, наконец, смогли разглядеть ее блестящие таланты и даже вручили почетную премию "Золотой глобус". За "Портретом леди" последовали менее успешные боевик "Миротворец" с Джорджем Клуни и культовая романтическая комедия "Практическая магия", где Кидман сыграла вместе с Сандрой Буллок.
В 1999-м году Николь и Том вновь решили сыграть вместе — на этот раз в новой картине Стэнли Кубрика под названием "С широко закрытыми глазами". В тот момент никто из пары не подозревал, что именно этот фильм положит конец их многолетнему браку. По сюжету, Кидман и Круз играли супругов, находящихся на грани развода; съемочный процесс был крайне изнурительным и продлился почти полгода. По ходу дела между ними все чаще начали всплывать конфликты, решить которые, увы, так и не удалось. Знаменитости развелись.
Первый большой прорыв и всенародное признание
Казалось бы, развод должен был поколебать состояние Николь Кидман, а потеря влиятельного супруга и вовсе могла серьезно ударить по ее статусу в Голливуде. Однако по итогу все вышло с точностью до наоборот.
Настоящий прорыв в карьере Кидман произошел в 2001-м году — когда на большие экраны вышел мюзикл австралийского постановщика База Лурманна "Мулен Руж!", в котором Николь не только играла, но даже пела и танцевала. Картина оказалась мегапопулярной в США и даже за их пределами. Роль обворожительной Сатин принесла актрисе первую номинацию на премию "Оскар". Стоит отметить, что путь к всенародной любви оказался не из легких — во время работы над "Мулен Руж!" Николь Кидман дважды ломала себе ребра — один раз во время неудачного пируэта на лестнице, а второй — во время примерки особо тугого корсета.
За культовой картиной Лурманна последовали другие, не менее известные работы — драма "Часы", в которой Кидман сыграла писательницу Вирджинию Вульф, наконец-то принесла ей долгожданный "Оскар", историческая картина "Холодная гора" и детектив "Рождение" получили весьма лестные отзывы критиков и зрителей. И все же, не все было так хорошо, как казалось на первый взгляд: личная жизнь актрисы оставляла желать лучшего, а работа лишь заполняла душевные пробелы, не давая нужного удовлетворения.
В начале нулевых — уже самодостаточная и авторитетная голливудская актриса Николь Кидман — позволила себе сниматься в независимом и экспериментальном кино. В 2004-м году на экраны вышел драматический триллер "Догвилль" Ларса фон Триера, а в 2010-м "Кроличья нора" Дэвида Кэмерона Митчелла, за которую ее в очередной раз отметили на "Оскаре". В 2006-м личная жизнь тоже внезапно пошла в гору — Кидман вновь решилась связать себя узами брака — на этот раз с кантри-певцом Китом Урбаном.
"Я думаю, что мы были двумя одинокими людьми. Я бы, наверное, сказала так: двум очень одиноким людям удалось встретиться в то время, когда они могли открыться друг другу. Мы оба были ужасно испуганы и храбры одновременно" — поделилась актриса.
Начало и середина десятых годов ознаменовали собой приход Николь Кидман на телевидение — телеканал HBO заказал мини-сериал "Большая маленькая ложь" по одноименному бестселлеру Лианы Мориарти. Персонаж Кидман — несчастная, подавленная мужем-абьюзером женщина — была как никогда далека от реальной личности самой актрисы. И, тем не менее, Николь удалось подарить героине собственный внутренний стержень, который на протяжении многих лет позволял ей идти на пути к собственной цели, превозмогая любые преграды и несчастья.
Как дальше сложится карьера Николь Кидман сказать сложно, однако статус самой топовой актрисы Голливуда она определенно намерена удержать.