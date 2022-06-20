Как выйти из тени знаменитого мужа и стать главной актрисой Голливуда? Ответ точно знает Николь Кидман

В 17 лет в жизни Николь произошло страшное событие, которое навсегда изменило ее отношение к миру — у матери диагностировали рак молочной железы. В один момент все увлечения потеряли смысл, а главное место в жизни девушки заняла борьба за благосостояние родительницы, отношения с которой, мягко говоря, были не самыми нежными. Тем не менее впоследствии Кидман неоднократно заявляла, что произошедшее помогло осознать ей важную вещь — все люди смертны.

"Мне пришлось столкнуться со смертью в раннем возрасте, пришлось осознать, что люди смертны — ты рождаешься, и ты умираешь. Я знаю, что впереди меня ждет дождь, но я также знаю, что сейчас над моей головой светит солнце, это солнце — моя жизнь", — заявила она в интервью Vanity Fair.

К счастью, мать Кидман удалось побороть рак — через несколько месяцев химиотерапии болезнь вошла в состояние ремиссии. А сама Николь вновь вернулась к своим увлечениям.

Клип Пэт Уилсон на песню Bop Girl стал своего рода дебютом девушки — вышедшее в 1983-м году музыкальное видео позволило ей попасть на национальное телевидение.

Последующие несколько лет Николь активно снималась в различных австралийских сериалах и телепостановках, наиболее популярным из которых стал "Бангкок Хилтон".

В 1986-м году Кидман получила свою первую роль в голливудском фильме — им оказался триллер Чарльза Нойза "Мертвый штиль", который имел большой успех в домашнем прокате. Воодушевившись талантами молодой актрисы, продюсеры компании Warner Bros. предложили Николь еще одну роль — на этот раз в картине "Дни грома", где также должен был сыграть Том Круз.

Начало карьеры в Голливуде и отношения с Томом Крузом

На момент старта съемок "Дней грома" никто и подумать не мог, что чувственная страсть и любовь, которую изображали исполнители главных ролей на экране, перерастет во вполне реальный роман. В итоге к финалу совместной работы над фильмом молодые решили пожениться.

В то время карьеры Кидман и Круза были на пике, однако они оба делали все возможное, чтобы объединить свои сумасшедшие графики с личной жизнью. Таким образом в фильмографии актеров появился еще один совместный проект — историческая мелодрама "Далекая страна" Рона Ховарда, которая, увы, не снискала любви зрителей и критиков.

"Думаю, что в этой индустрии вы можете стать распущенным, вы можете стать ленивым, и все это самым разрушительным образом влияет на ваши отношения. Жизнь слишком коротка, чтобы терпеть месяцы разлуки, когда вы говорите друг другу по телефону: "Я так скучаю, я так хочу тебя", — вспоминает то время Кидман.

И, несмотря на то, что оба актера пользовались большой популярностью в 90-х, патриархально настроенный и демонстративно сексистский Голливуд долгое время отказывался воспринимать Николь всерьез. И, пока Том Круз очередной раз спасал мир в образе бесстрашного шпиона Итана Ханта, Кидман упорно игнорировала бесчисленные предложения сыграть чью-то жену или случайную подружку, надеясь, в конце концов, получить собственную "большую" роль.

К счастью, в 1995-м году мечта актрисы начала сбываться: после выхода ленты независимого режиссера Гаса Ван Сента "Умереть за..." и "Портрета леди" новозеландской кинематографистки Джейн Кэмпион Николь Кидман удалось привлечь внимание западных кинокритиков, которые, наконец, смогли разглядеть ее блестящие таланты и даже вручили почетную премию "Золотой глобус". За "Портретом леди" последовали менее успешные боевик "Миротворец" с Джорджем Клуни и культовая романтическая комедия "Практическая магия", где Кидман сыграла вместе с Сандрой Буллок.

В 1999-м году Николь и Том вновь решили сыграть вместе — на этот раз в новой картине Стэнли Кубрика под названием "С широко закрытыми глазами". В тот момент никто из пары не подозревал, что именно этот фильм положит конец их многолетнему браку. По сюжету, Кидман и Круз играли супругов, находящихся на грани развода; съемочный процесс был крайне изнурительным и продлился почти полгода. По ходу дела между ними все чаще начали всплывать конфликты, решить которые, увы, так и не удалось. Знаменитости развелись.

Первый большой прорыв и всенародное признание

Казалось бы, развод должен был поколебать состояние Николь Кидман, а потеря влиятельного супруга и вовсе могла серьезно ударить по ее статусу в Голливуде. Однако по итогу все вышло с точностью до наоборот.

Настоящий прорыв в карьере Кидман произошел в 2001-м году — когда на большие экраны вышел мюзикл австралийского постановщика База Лурманна "Мулен Руж!", в котором Николь не только играла, но даже пела и танцевала. Картина оказалась мегапопулярной в США и даже за их пределами. Роль обворожительной Сатин принесла актрисе первую номинацию на премию "Оскар". Стоит отметить, что путь к всенародной любви оказался не из легких — во время работы над "Мулен Руж!" Николь Кидман дважды ломала себе ребра — один раз во время неудачного пируэта на лестнице, а второй — во время примерки особо тугого корсета.

За культовой картиной Лурманна последовали другие, не менее известные работы — драма "Часы", в которой Кидман сыграла писательницу Вирджинию Вульф, наконец-то принесла ей долгожданный "Оскар", историческая картина "Холодная гора" и детектив "Рождение" получили весьма лестные отзывы критиков и зрителей. И все же, не все было так хорошо, как казалось на первый взгляд: личная жизнь актрисы оставляла желать лучшего, а работа лишь заполняла душевные пробелы, не давая нужного удовлетворения.