1 10
Первый инфлюэнсер
Как женщины королевской семьи боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
Foto: AFP/Scanpix

Королевская семья с древних времен играла важную роль в политическом, экономическом и социальном устройстве не только Великобритании, но и всего мира. Хотя в обществе и бытует мнение, что монархия "царствует, но не правит", часто политический курс корректируется по решению королевы. Британцы пристально следят за жизнью членов правящей династии — по этой причине королевские особы нередко становятся примером для подражания, или, согласно современной терминологии, трендсеттерами. Нередко, нарушая правила этикета или дресс-кода, они задают главные тренды десятилетия.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Какая одежда, полюбившаяся женщинам из королевской семьи, стала популярной по всему миру вопреки моральным нормам, рассказывает "Лента.ру".


Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
1 10
Первый инфлюэнсер

Source

Lenta.ru

Sharing Options

1

Source

Lenta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Ekspertu padomi un remonta kļūdas: no kanalizācijas līdz santehnikas izvēlei
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
В Рижском порту развиваются услуги электронной коммерции с высокой добавленной стоимостью
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Чемпионат мира по хоккею вместе с Wolt начался!