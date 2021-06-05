Как женщины королевской семьи боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды

Королевская семья с древних времен играла важную роль в политическом, экономическом и социальном устройстве не только Великобритании, но и всего мира. Хотя в обществе и бытует мнение, что монархия "царствует, но не правит", часто политический курс корректируется по решению королевы. Британцы пристально следят за жизнью членов правящей династии — по этой причине королевские особы нередко становятся примером для подражания, или, согласно современной терминологии, трендсеттерами. Нередко, нарушая правила этикета или дресс-кода, они задают главные тренды десятилетия.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Какая одежда, полюбившаяся женщинам из королевской семьи, стала популярной по всему миру вопреки моральным нормам, рассказывает "Лента.ру".