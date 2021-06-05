Как женщины королевской семьи боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды

Королевская семья с древних времен играла важную роль в политическом, экономическом и социальном устройстве не только Великобритании, но и всего мира. Хотя в обществе и бытует мнение, что монархия "царствует, но не правит", часто политический курс корректируется по решению королевы. Британцы пристально следят за жизнью членов правящей династии — по этой причине королевские особы нередко становятся примером для подражания, или, согласно современной терминологии, трендсеттерами. Нередко, нарушая правила этикета или дресс-кода, они задают главные тренды десятилетия.
Какая одежда, полюбившаяся женщинам из королевской семьи, стала популярной по всему миру вопреки моральным нормам, рассказывает "Лента.ру".
- 1. Первый инфлюэнсер
- 2. Женщина в черном
- 3. Придумавшая чокер
- 4. Страсть до роскоши
- 5. Королевский колорблокинг
- 6. Талия принцессы
- 7. Платье мести
- 8. Принцесса в кедах
- 9. Бунтарка из Голливуда