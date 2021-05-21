Как живут знаменитости, которые публично рассказали о положительном ВИЧ-статусе

Звезда "Позы" и грядущей "Золушки" Билли Портер признался, что уже 14 лет живет с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Он отметил, что скрывал свой диагноз из-за стыда и страха излишнего внимания.

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О том, как живут современные артисты, спортсмены и журналисты, публично объявившие о своем положительном ВИЧ-статусе, рассказывает "Газета.Ru".

Певец Энди Белл, 57 лет

Вокалист британского дуэта Erasure Энди Белл живет с ВИЧ-инфекцией более 20 лет. Впервые он рассказал о диагнозе в 2004 году и предостерег молодежь от незащищенного секса и наркомании. Артист периодически появляется в передачах о ВИЧ на телевидении, где просит "не создавать истерику" вокруг жизни с диагнозом и не держать болезнь в секрете. Из-за заболевания, развившегося на фоне иммунодефицита, обе бедренные кости Белла были заменены протезами. Постоянный партнер музыканта, который также был ВИЧ-положительным, умер в 2011 году.

Актер Чарли Шин, 55 лет

Foto: Vida Press

Звезда сериала "Два с половиной человека" Чарли Шин подтвердил свой положительный ВИЧ-статус в ноябре 2015 года в прямом эфире передачи "Today Show" на канале NBC. Актер рассказал, что диагноз ему поставили в 2011 году. За это время он выплатил шантажистам за молчание более $10 млн. После каминг-аута Шин получил множество исков от женщин, которые имели с ним незащищенный секс, не зная о болезни. Причиной заражения актера стали именно незащищенные половые контакты.

Певец Томас Нойвирт (Кончита Вурст), 31 год

Foto: Vida Press

Победитель "Евровидения-2014" австриец Томас Нойвирт, известный как Кончита Вурст, рассказал о заражении ВИЧ в апреле 2018 года. Он написал в Instagram, что живет с этим диагнозом уже несколько лет и проходит курсы лечения. По словам Тома, его близкие давно знают о болезни. Певец объяснил, что не рассказывал об этом общественности, чтобы не привлекать к себе и своей семье излишнее внимание. Из-за шантажа бывшего любовника Тому пришлось сообщить о диагнозе широкой аудитории. "Я никому не позволю пугать меня и влиять на мою жизнь", — написал Нойвирт.

Телеведущий Павел Лобков, 53 года

Журналист Павел Лобков рассказал о жизни с ВИЧ в 2015 году в эфире передачи, посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом. Он пожаловался, что после постановки диагноза в 2003 году врачи грубо к нему отнеслись.

"Врач с лицом советской будды мне сказала: "Вы откреплены от программы добровольного медицинского страхования, потому что у вас обнаружена ВИЧ-инфекция. Ваше дело будет передано в московский комитет здравоохранения, где вы будете поставлены на учет. Всего доброго, до свидания", — сказал Лобков в эфире телеканала "Дождь".

По словам ведущего, из-за диагноза он не смог поставить зубные импланты в России, а дантист из Швейцарии сделал это без проблем. В передаче Лобков обратил внимание на то, что в России ВИЧ-инфицированные до сих пор сталкиваются с проблемами при получении медпомощи.

Журналист Антон Красовский, 45 лет

Еще одним из немногих российских знаменитостей, рассказавших о своем ВИЧ-положительном статусе, стал телеведущий, публицист и политтехнолог Антон Красовский. Бывший активист штаба кандидата в президенты Ксении Собчак выступил с заявлением о болезни в интервью Zag в 2017 году. До 2020 года он возглавлял "СПИД-центр", направленный на развеивание мифов вокруг заболевания и помощь носителям вируса в получении лекарств. Журналист является открытым геем, диагноз ему поставили в 2011 году.

Певица Надя Бенаисса, 39 лет

В ноябре 2009 года германская певица Надя Бенаисса пришла на гала-концерт в Берлине, посвященный борьбе со СПИДом, и заявила: "Меня зовут Надя Бенаисса, мне 27 лет, у меня есть дочь, и я ВИЧ-позитивна". Через год исполнительница покинула поп-группу No Angels из-за скандала. Она занималась незащищенным сексом с несколькими мужчинами, не уведомив их о своем ВИЧ-положительном статусе. Один из партнеров заразился от нее инфекцией. Мужчины подали на Бенаиссу в суд, и ей вменили два года условно. Сама певица заразилась после попадания в плохую компанию — она пила, курила, употребляла наркотики, занималась сексом с 14 лет и забеременела в 16. Диагноз ВИЧ Бенаиссе поставили в 1999 году после того, как она родила дочь.

Баскетболист Мэджик Джонсон, 61 год

Foto: AP/Scanpix

Джонсон — суперзвезда "Лейкерс" эпохи так называемого "Шоутайма" и в целом один из гениальнейших баскетболистов в истории. О своем заражении ВИЧ Мэджик объявил в 1991-м, всего через год после того, как был признан лучшим игроком финальной серии НБА. На тот момент игроку было 32 года, и заканчивать карьеру он не планировал — но, узнав о положительном ВИЧ-статусе, прилюдно заявил об уходе. При этом на площадку Мэджик впоследствии все же вернулся: он выиграл MVP Матча всех звезд, взял золото Олимпиады-1992 в составе сборной США и провел 32 матча в сезоне-1995/96.

По сути именно благодаря Джонсону были развеяны множественные мифы о заболевании: баскетболист, столкнувшийся с массовым нежеланием коллег выходить с ним на один паркет, провел колоссальную общественную работу против дискриминации инфицированных, а также противодействовал СПИДу среди малообеспеченным сообществ, открыл несколько специализированных клиник. Сейчас баскетболисту 61 год, благодаря препаратам он смог не позволить инфекции взять верх. Он состоит в браке и воспитывает сына, который родился уже после заражения. Еще во время беременности супруги стало известно, что она не является инфицированной.

Актер Билли Портер, 51 год

На днях в издании The Hollywood Reporter вышло большое интервью Билли Портера, в котором он признался, что уже 14 лет скрыто живет с ВИЧ-инфекцией. При этом артист утверждает, что чувствует себя хорошо и посещает врача раз в три месяца. Сейчас Портер готовит к выходу собственный музыкальный альбом и книгу мемуаров. В сентябре 2021 года состоится премьера фильма "Золушка", в котором артист сыграл гендерно-нейтральную фею-крестную главной героини.