Какие-то копейки. Раскрыты заработки Леры Кудрявцевой
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Бывший генеральный директор "Муз-ТВ" Арман Давлетяров рассказал о ссоре с телеведущей Лерой Кудрявцевой и раскрыл сумму гонораров, которые она получала за ведение премии и работу на канале.

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В интервью Алене Жигаловой на YouTube Давлетяров сообщил, что в последние годы ведущей платили по миллиону рублей (около 11,5 тысяч евро по текущему курсу) за каждую премию "Муз-ТВ". Он также подтвердил, что поначалу она делала эту работу бесплатно.

При этом за обычные программы, которые Кудрявцева вела на канале, она "получала какие-то копейки", отметил бывший гендиректор "Муз-ТВ". "Но мы говорили честно, что для этого у нас денег нет", — подчеркнул он.

Давлетяров также вспомнил о причинах конфликта, который произошел между ним и Кудрявцевой в 2020 году, и объяснил, почему лично не сказал ей о том, что она не будет вести премию. Он заверил, что решил не сообщать об этом телеведущей, так как был уверен, что она заставит его изменить решение. При этом, по словам бывшего главы "Муз-ТВ", в сценарии премии для Кудрявцевой была предусмотрена другая роль.

"Никто не собирался ее обижать, более того, все самые лучшие проекты "Муз-ТВ" были у Леры Кудрявцевой", — заявил Давлетяров. Тем не менее после ссоры они прекратили общение с ведущей.

Кроме того, в марте 2020 года Кудрявцева сообщила, что решила покинуть телеканал "Муз-ТВ", на котором она проработала более 20 лет. Причиной этого решения она назвала то, что узнала о том, что больше не будет ведущей премии не от своего друга и главы телеканала Армана Давлетярова, а из новостей.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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