Канье Уэст добивается совместной опеки над детьми после развода с Ким Кардашьян
Foto: Vida Press

Американский рэпер Канье Уэст просит разрешить совместную опеку над его четырьмя детьми после того, как он разведется со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян.

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По информации издания TMZ, музыкант уже подал свой ответ на прошение о разводе. Как сообщается, Уэст добивается совместной юридической и физической опеки над детьми, также, как и Кардашьян.

Кроме того, издание отмечает, что оба родителя привержены идее о совместном воспитании детей.

Ранее стало известно, что Ким Кардашьян официально подала документы на развод с рэпером Канье Уэстом. Их свадьба состоялась в мае 2014 года в Италии.

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