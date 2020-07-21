Канье Уэст обвинил Ким Кардашьян в попытке закрыть его в психушку

Рэпер Канье Уэст, баллотировавшийся в президенты США, в ночь на вторник, 21 июля, написал серию твитов, в которых обвинил свою жену Ким Кардашьян в попытке закрыть его в психушку. Музыкант также заявил, что фильм "Прочь" снят про него, и анонсировал выход нового альбома, пишет Billboard.

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"Ким пыталась прилететь в Вайоминг с доктором, чтобы закрыть меня, как в фильме "Прочь", потому что вчера я рыдал о том, как спас жизнь своей дочери", — написал Уэст.

"Все знают, что фильм "Прочь" — про меня", — добавил рэпер. Он также заявил, что телеканал NBC "закрыл" комика Билла Косби и что семья Уэста "должна жить рядом с ним".

Большая часть твитов была удалена, однако анонс альбом остался в Twitter-аккаунте артиста. Новый релиз называется DONDA и состоит из 12 песен. Уэст заявил, что альбом выйдет в пятницу.

Накануне Уэст рассказал публике о том, что уговаривал Ким Кардашьян сделать аборт, поскольку был не готов стать отцом. Ранее в июле рэпер заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. Источники из окружения музыканта заявили, что решение баллотироваться тот принял из-за обострения психического расстройства. Уэст обещал превратить Белый дом в Ваканду из супергеройского фильма "Черная пантера" и пожелал вернуть "страх и любовь к богу" в школы.