Канье Уэст подал заявку на участие в выборах президента США
Foto: AP/Scanpix/LETA

Американский рэпер Канье Уэст подал заявку в штате Луизиана для участия в президентских выборах в США, сообщает местный новостной портал Nola.

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Отмечается, что в отличие от многих других штатов в Луизиане для внесения своего имени в бюллетень от независимых кандидатов не требуется сбора тысячей подписей. Вместо этого кандидату достаточно заплатить регистрационный сбор в размере $500

Как стало известно, помимо хип-хоп-исполнителя заявку на участие в выборах президента США в Луизиане также подали десять независимых кандидатов.

Ранее Канье Уэст объявил, что будет баллотироваться в президенты США. При этом эксперты считают, что тот слишком поздно вступил в президентскую гонку, так как в ряде штатов истек крайний срок сбора подписей избирателей.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

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