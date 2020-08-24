Канье Уэст подал заявку на участие в выборах президента США

Американский рэпер Канье Уэст подал заявку в штате Луизиана для участия в президентских выборах в США, сообщает местный новостной портал Nola.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Отмечается, что в отличие от многих других штатов в Луизиане для внесения своего имени в бюллетень от независимых кандидатов не требуется сбора тысячей подписей. Вместо этого кандидату достаточно заплатить регистрационный сбор в размере $500

Как стало известно, помимо хип-хоп-исполнителя заявку на участие в выборах президента США в Луизиане также подали десять независимых кандидатов.

Ранее Канье Уэст объявил, что будет баллотироваться в президенты США. При этом эксперты считают, что тот слишком поздно вступил в президентскую гонку, так как в ряде штатов истек крайний срок сбора подписей избирателей.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.