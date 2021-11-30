Канье Уэст удалил все, кроме одного, посты из своего Instagram и хочет вернуть Ким Кардашьян
Foto: Vida Press

Американский рэпер Канье Уэст удалил все фото из своего Instagram-аккаунта после заявлений о желании вернуть бывшую супругу Ким Кардашьян. Снимки и видео хип-хоп-исполнителя исчезли в ночь вторника, 30 ноября.

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Учетная запись с 9,5 миллиона подписчиков остается активной. Единственной публикацией в аккаунте Уэста, ранее официально сменившего имя на Йе и отказавшегося от фамилии, осталось видео, в котором он заявляет перед толпой прихожан в одной из церквей Лос-Анджелеса, что бог хочет, чтобы он воссоединился со своей бывшей женой.

Ранее сообщалось, что Уэст выступил в церкви с речью о том, насколько важно его воссоединение с Кардашьян. "Потому что если враг может разделить Кимйе (Ким и Йе — прим. "Ленты.ру"), то появятся миллионы семей, которые будут думать, что такой разрыв — это нормально. Но когда бог воссоединит Кимйе, появятся миллионы семей, на которых это повлияет, и они смогут пережить разрыв, травму", — заявил рэпер.

Кардашьян подала на развод с Уэстом в феврале после семи лет брака. Позже стало известно, что рэпер изменял жене с популярной певицей, имя которой не называется. В ноябре официально подтвердились слухи о новом романе Кардашьян со звездой шоу Saturday Night Live, американским актером Питом Дэвидсоном.

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