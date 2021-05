Канье Уэсту приписывают роман с русской моделью Ириной Шейк

Американский рэпер Канье Уэст, который в данный момент находится в процессе развода с телезвездой Ким Кардашьян, тайно встречается с русской супермоделью Ириной Шейк. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Instagram-аккаунт Deux Moi, публикующий слухи о знаменитостях.

Издание отмечает, что анонимные источники, стоящие за публикациями в социальной сети, пояснили: "Не знаю, правильно ли употреблять в данном случае слово "свидание", но взаимный интерес там определенно есть".

Вероятность романтической связи, по мнению автора статьи, подтверждают несколько фактов и давнее знакомство Канье и Ирины. Еще в 2010 году модель появлялась в музыкальном видео Уэста Power.

В том же году он упоминал Шейк в своей песне Christian Dior Denim Flow - "I wanna see Irina Shayk next to Doutzen". Правда, там же перечислялись еще с десяток топ-моделей, с которыми Канье был бы не прочь познакомиться.

В апреле этого года Ирину видели в Нью-Йорке в футболке дизайна Уэста для Balenciaga. На этом пока все, но западные таблоиды уже взяли рэпера и модель на мушку.

Пока еще жена рэпера Ким Кардашьян, как сообщает The Sun, слухам о романе супруга с русской моделью не верит и ее это не волнует. Источник в окружении Ким заявил изданию, что "даже если это правда, вряд ли ее это расстроит".

Ирину Шейк несколько лет связывали романтические отношения с футболистом Криштиану Роналду, затем она встречалась с голливудским актером Брэдли Купером и родила от него дочь.