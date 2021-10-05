Капитан Кирк летит в космос. 90-летний актер "Звездного пути" получил место на корабле Безоса
Foto: Kadrs no filmas

90-летний канадский актер Уильям Шетнер, прославившийся ролью капитана Кирка в первых сезонах культового сериала "Звездный путь" (Star Trek), отправится в космос по-настоящему. Компания Blue Origin основателя Amazon и миллиардера Джеффа Безоса сообщила, что Шетнер 12 октября полетит на борту суборбитального корабля New Shepard.

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"О космосе я давно наслышан. А теперь наконец увижу. Чудеса!" - сказал актер на пресс-конференции во вторник.

На борту второго рейса Blue Origin кроме Шетнера будут еще три человека.

Если полет будет успешным, актер станет самым пожилым человеком, побывавшим в космосе.


Безос - один из нескольких миллиардеров стран Запада, которые пытаются сформировать рынок туристических полетов в космос.

Сам бизнесмен успешно слетал в космос 20 июля. До него к границе космоса слетал другой предприниматель, основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон.

К числу миллиардеров-энтузиастов частных космических путешествий также относится основатель SpaceX Илон Маск. В прошлом году его ракета "Фалкон-9" начала доставлять астронавтов на МКС на корабле Dragon, однако сам предприниматель еще не побывал в космосе.

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BBC News Русская служба:

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