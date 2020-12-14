Кейт и Уильям впервые появились на красной дорожке вместе с тремя детьми

Герцогиня Кембриджская Кэтрин впервые появилась на красной дорожке вместе с семьей, отмечает Daily Mail.

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38-летняя Кейт Миддлтон посетила спектакль в театре Palladium в Лондоне с мужем принцем Уильямом и тремя детьми: Джорджем, Шарлоттой и Луи. На сцене представили благотворительный спектакль Pantoland, посвященный медицинским работникам и всем британцам, которые работали во время пандемии коронавируса.

Отмечается, что семья впервые появилась на мероприятии в полном составе после рождения младшего сына Луи.