Кейт Миддлтон заняла первое место в рейтинге самых модных королевских особ, оставив позади Меган Маркл. Об этом сообщает The Sun.

По данным опроса, проведенного академией Fashion Reatil, герцогиня Кембриджская одержала новую победу над герцогиней Сассекской: она набрала 47,8 процента голосов, в то время как за жену принца Гарри проголосовало 20,1 процента.

В исследовании также отмечается, что 38-летняя Миддлтон популярна среди разных поколений, а герцогиня Сассекская в основном оказывает влияние на стиль людей младше 45 лет.

"Кейт научилась сочетать модные тенденции с традициями, добавляя к своему внешнему виду элементы высокой моды и вдохновляясь стилем принцессы Дианы. Людям нравится, что она сохраняет королевский дресс-код", — рассказал руководитель академии Ли Лукас.

Третье место заняла королева Елизавета с ее яркими платьями и шляпами в тон. Среди самых стильных мужчин королевской семьи первое место занял принц Гарри.

В августе 2019 года Меган Маркл уже "проигрывала" Кейт Миддлтон. По результатам опроса о самом популярном члене королевской семьи портала YouGov, супруга принца Уильяма заняла четвертую позицию с 64 процентами и опередила жену принца Гарри на 15 процентов. Меган Маркл заняла шестое место, уступая супругу королевы принцу Филиппу, оказавшемуся пятым (его признали популярным 54 процента респондентов).