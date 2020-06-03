Кейт Миддлтон подаст в суд на журнал Tatler

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон собираются судиться с журналом Tatler из-за статьи с критикой герцогини Кембриджской. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

Речь идет о статье "Екатерина Великая" в номере Tatler за июль-август 2020. В публикации написано, что на Кейт Миддлтон свалилось много дополнительной работы после отказа принца Гарри и Меган Маркл от своих королевских обязанностей, в результате чего она находится на грани нервного срыва. В публикации также сообщается о якобы расстройстве пищевого поведения герцогини, из-за чего она выглядит изможденной и "худой, как принцесса Диана". Кроме того, в материале раскрыты подробности о плохих взаимоотношениях Кейт и бывшей герцогини Сассекской.

В Кенсингтонском дворце опровергли данные о стрессовом состоянии супруги принца Уильяма, а приближенный к королевской семье источник заявил, что материал не был согласован перед публикацией. В то же время главный редактор Tatler утверждает, что во дворце знали о подготовке номера.