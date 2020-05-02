Кейт Миддлтон поделилась снимками принцессы Шарлотты в честь ее дня рождения

По случаю 5-летия Кенсингтонский дворец в Instagram опубликовал несколько новых снимков юной принцессы Шарлотты - единственной дочери Кэтрин и Уильяма.

Фотографии были сделаны герцогиней Кембриджской, когда семья помогала собрать вещи и доставить пакеты с едой для одиноких пенсионеров в их районе. В руках у Шарлотты паста, которую семья приготовила.

Одета девочка в платье от Zara, плотные серые колготы и лаковые черные туфли.

Кэтрин и Уильям решили устроить для дочери праздник на платформе Zoom, к эфиру также присоединятся королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп.

