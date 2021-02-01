Кейт Миддлтон призналась, что измучена домашним обучением детей

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон призналась, что ее "измучило" обучение детей дома во время самоизоляции, передает Sky News. По ее словам, она столкнулась с теми же проблемами, что и миллионы родителей, которые обучают своих детей на дому.
Герцогиня Кембриджская назвала воспитание детей во время пандемии утомительным. "Нам пришлось стать учителями, лично меня разрывало на части в стараниях преуспеть во всем, а в конце дня я чувствовала себя истощенной", — рассказала Миддлтон.
Она добавила, что во время пандемии родителям пришлось взять на себя дополнительные роли, которые раньше исполняли другие люди. "В этот период я стала парикмахером для детей, они приходили в ужас, видя, как мама стрижет волосы", — пошутила герцогиня Кембриджская.
При этом она отметила, что самой большой поддержкой для нее стал супруг.
У принца Уильяма и его супруги трое детей — семилетний принц Джордж, пятилетняя принцесса Шарлотта и двухлетний принц Луи.