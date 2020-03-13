Zuma Press/Scanpix/LETA
Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

Герцогиня Кембриджская Кэтрин одержала очередную победу над герцогиней Сассекской Меган: ее признали самой стильной женщиной королевской семьи. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на исследование платформы LovetheSales.com.

Согласно полученным данным, интерес к одежде как у Кейт Миддлтон в интернет-магазинах возрос на 40 процентов за последний год по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

В то же время спрос на вещи как у Меган Маркл упал до 31 процента после ее отказа от королевских привилегий. Для сравнения приводится статистика с 2017-го по 2019 год: в этот период количество поисковых запросов пользовательниц онлайн-ретейлеров вырастало до 216 процентов.

Отмечается, что самым популярным образом Кейт Миддлтон за первые месяцы 2020 года стало длинное темно-зеленое пальто Alexander McQueen и платье Suzannah London с принтом в горошек в винтажном стиле. Сразу после визита жены принца Уильяма в Ирландию спрос на эти вещи поднялся на 233 и 93 процента соответственно.

В феврале Кейт Миддлтон заняла первое место в рейтинге самых модных королевских особ, составленном академией Fashion Reatil, также оставив позади Меган Маркл. Она набрала 47,8 процента голосов, в то время как за жену принца Гарри проголосовало 20,1 процента.

Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Кейт Миддлтон Меган Маркл принц Гарри принц Уильям
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