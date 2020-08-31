Кейт Миддлтон заметили в дешевом платье из масс-маркета
Foto: Vida Press

Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на виртуальном совещании в дешевом наряде из масс-маркета. Ее фотографии публикует Daily Mail.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

38-летняя Миддлтон провела онлайн-встречу на платформе Zoom, во время которой объявила о ста лучших снимках конкурса Hold Still. Отмечается, что участники проекта продемонстрировали свою жизнь на карантине, введенном из-за пандемии коронавируса. Всего было прислано больше 31 000 фотографий.

Жену принца Уильяма заметили в платье длины макси бренда Zara зеленого цвета с принтом в виде белых цветов. Наряд также оформлен кружевными деталями и глубоким декольте. Стоимость платья составляет 10 фунтов стерлингов, однако на данный момент оно распродано. Образ герцогини дополняют золотые серьги-кольца.

Поклонники восхитились внешним видом Миддлтон в комментариях под опубликованными кадрами. "У меня есть такое же платье и оно выглядит потрясающе!", "Вау, у Кейт получается совмещать все королевские обязанности с тремя детьми и выглядеть так прекрасно", "Кейт такая высокая и элегантная — любое платье будет смотреться на ней шикарно", — писали они.

В июне Кейт Миддлтон появилась на онлайн-конференции в дешевых аксессуарах. Герцогиня надела серьги-кольца из магазина Accessorize стоимостью пять фунтов стерлингов. Во время виртуальной встречи она поблагодарила британских волонтеров за их помощь в борьбе с коронавирусом.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

2

Source

Lenta.ru

Tags

Zara Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон принц Уильям
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Твой банк в твоих руках
DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Продолжая модернизацию погрузочно-разгрузочной инфраструктуры, в Рижском порту открыт новый контейнерный кран