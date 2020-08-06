Актриса Кэмерон Диаз раскрыла причину ухода из кино в интервью Гвинет Пэлтроу. Их беседа опубликована на YouTube-канале goop.

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Диаз заявила, что решила прекратить работу, поскольку ей не нравилось, что она "отдает свою жизнь другим людям": "Когда ты снимаешься в кино... они владеют тобой. Ты на площадке 12 часов в день целыми месяцами. У тебя нет времени ни на что более. И я поняла, что я отдаю часть своей жизни другим людям. Они забирают ее. Мне попросту нужно было взять ее обратно, взять на себя ответственность за свою жизнь".

Артистка объяснила, что с актерами во время съемок обращаются как с детьми. "Твоя жизнь становится очень узконаправленной. Все все для тебя делают, кругом о тебе заботятся, и я никогда не чувствовала себя по-настоящему комфортно из-за этого", — призналась она.

47-летняя Диаз снялась в таких картинах, как "Маска", "Мой ангел-хранитель", "Банды Нью-Йорка". Последний фильм с ее участием, мюзикл "Энни", вышел в 2014 году. В январе 2020-го она родила первенца, дочь Рэддикс, от гитариста рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена.