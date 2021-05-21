Кендалл Дженнер оскорбила мексиканцев рекламой своей текилы

Американскую супермодель Кендалл Дженнер обвинили в оскорблении целого народа из-за рекламы текилы ее собственного производства бренда 818, пишет Page Six.

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25-летняя знаменитость опубликовала в Instagram фото и видео со съемок рекламной кампании алкогольного напитка в Мексике. На одном из размещенных снимков манекенщица запечатлена рядом с лошадью. Она была одета в ковбойскую шляпу, белую футболку, зеленую рубашку в полоску и синие джинсы.

Пользователи сети раскритиковали звезду за то, что ее образ был основан на стереотипах о мексиканских фермерах. "Вы, должно быть, шутите? Это оскорбительно. Не думаю, что настоящие работники-мигранты оценят твой внешний вид по достоинству", "Я, как мексиканец, умоляю всех, кто живет в США, не употреблять текилу Кендалл Дженнер. То, что она делает, называется культурной апроприацией (концепция, согласно которой заимствование или использование элементов одной культуры членами другой является отрицательным явлением). Она присваивает себе нашу историю. Послушайте нас, мексиканцев. Это наша культура, и мы не хотим, чтобы белая женщина извлекала из нее выгоду", — высказывались они.

Дженнер пока не прокомментировала ситуацию.





