Кэти Перри и Орландо Блум впервые показали лицо своего ребенка
Foto: Vida Press

Американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум впервые показали лицо их дочери Дэйзи. Фотографии, предоставленные папарацци, опубликовал портал Page Six.

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На снимках было запечатлено, как семья прошлась по калифорнийскому пляжу. Отмечается, что звездная пара и раньше появлялась на публике с ребенком, но в этот раз поклонники впервые смогли отчетливо разглядеть лицо младенца.

Дэйзи Дав Блум (полное имя девочки) родилась в августе 2020 года. Тогда знаменитые родители опубликовали по случаю появления дочери на свет фото ее руки в Instagram. Поп-певица и кинозвезда обручились в феврале 2019 года, однако до сих пор официально не подтверждали факт свадьбы.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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