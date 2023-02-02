Киану Ривз обратился в суд из-за преследователя, который пытается доказать свое родство с актером

Актер Киану Ривз пожаловался на человека, который преследует его, проникает на территорию его дома и одержим попытками доказать, что они с актером являются родственниками.

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Адвокат звезды "Матрицы" Мэтью Розенгарт обратился в суд с просьбой о запретительном судебном ордере для защиты актера и его партнерши Александры Грант. По словам Ривза, 38-летний мужчина по имени Брайан Диксон, беспокоит их уже несколько месяцев.

Согласно юридическим документам, полученным изданием TMZ, Киану нанял охранную фирму для расследования дела Диксона. Преследователь несколько раз появлялся в доме актера без приглашения. Диксон вторгался на частную территорию шесть раз с ноября по январь. В первый раз, 5 ноября, он вошел через боковые ворота и заснул на заднем дворе. Ривз говорит, что мужчина пытался проникнуть в его собственность совсем недавно, 20 января, и теперь в дело вмешалась полиция.

На следующее утро Диксон якобы вернулся и оставил "подозрительный" рюкзак на участке Киану, в котором, по словам актера, был набор для тестирования ДНК. "Очевидно, он хотел использовать этот набор на мистере Ривзе в бредовой попытке доказать, что они родственники", — заявил адвокат.

Команда юристов Киану говорит, что Диксон не знаком с актером, но они обнаружили некоторые тревожные факты. Например, у Диксона уже есть судебный ордер, выданный в Род-Айленде, за предполагаемый взлом и проникновение с преступным намерением, владение инструментами для взлома и вандализм.

Более того, команда Киану утверждает, что Диксон продолжает публиковать подозрительные сообщения в социальных сетях, называя себя "Джаспер Кейт Ривз", и намеревается передать все свои "права" актеру и сделать Киану "ответственным" за него.

Судья выдал временный ордер, запрещающий Диксону приближаться к Киану и Александре ближе чем на 100 ярдов.