Киану Ривз устроил вечеринку на 200 человек по окончании съемок "Матрицы 4"
Foto: Vida Press

Актер Киану Ривз вместе со съемочной командой фильма "Матрица 4" устроил вечеринку по случаю завершения производства картины. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Несмотря на карантин в Германии, съемочная группа организовала вечеринку в студии Babeisberg в Потсдаме. Среди гостей были Киану Ривз со своей подругой художницей Александрой Грант, а также создатели франшизы "Матрица" Лана и Лилли Вачовски.

На мероприятии, по информации издания, присутствовали около 200 человек. "Всем сделали экспресс-тест на COVID-19. Гости должны были быть в масках, но многие пришли без них", — рассказал газете один из гостей вечеринки.

В Германии со 2 ноября действует частичный локдаун. Закрыты бары, рестораны и театры, массовые скопления людей запрещены.

Пресс-секретарь студии Babelsberg Бьянка Макаревич рассказала, что все санитарные нормы на мероприятии соблюдались. В Warner Bros. от комментариев отказались. Представитель городской администрации Потсдама отметил, что департамент здравоохранения изучит фотографии переполненной вечеринки, опубликованные немецкой газетой.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru

Tags

Киану Ривз
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений