Киану Ривз заявил о желании сняться в фильмах Marvel
Foto: Vida Press

Голливудский актер Киану Ривз ответил на вопрос о возможном участии в фильмах Marvel в интервью на YouTube-канале журнала Esquire. Он заявил о своем желании сняться в фильмах киновселенной и добавил, что это было бы честью для него.

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"Разве это не больше, чем просто вселенная? Это почти мультивселенная. И она особенная: с точки зрения масштаба, амбиций, производства. Так что было бы здорово присоединиться к этому", — сказал Ривз. Он также отметил, что фильмы Marvel снимают режиссеры, которые делают то, чего никто до них не делал.

В феврале сообщалось, что киностудия Sony Pictures предложила Киану Ривзу роль в новом фильме по комиксам Marvel. Звезда "Матрицы" может исполнить роль суперзлодея Крейвена-Охотника, настоящее имя которого — Сергей Николаевич Кравинов. Кинокартина "Крейвен" режиссера Джей Си Чандора станет спин-оффом новой серии фильмов "Человек-паук".

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