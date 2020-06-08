Ким Кардашьян и Канье Уэст устали друг от друга и решили разъехаться

Участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст планирует разъехаться по разным домам с супругом, рэпером и дизайнером Канье Уэстом из-за напряженных отношений. Об этом сообщает The Sun.

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По словам инсайдера, знаменитость хочет пожить отдельно от мужа до окончания карантина, введенного из-за вспышки коронавируса, поскольку "обычно они не проводят столько времени вместе". Однако он подчеркивает, что телезвезда не хочет подавать на развод, несмотря на "постоянные споры" между ними.

"Они проводят дни отдельно друг от друга в противоположных концах дома, чтобы их отношения оставались мирными", — поясняет приближенный к паре источник. Он также отмечает, что Ким злится на Канье, поскольку "он выполняет не все семейные обязанности".

Известно, что пара воспитывает четверых детей. В апреле рэпер уезжал с ними на семейное ранчо в штате Вайоминг, для того чтобы "дать Ким отдохнуть". Они вернулись домой 25 мая ради празднования шестилетней годовщины со дня свадьбы супружеской пары.

В мае Ким Кардашьян-Уэст впервые за время изоляции сфотографировали в откровенном наряде вне дома, в котором она живет с мужем и четырьмя детьми. Она отправилась в Малибу с сестрами, поскольку устала от своего супруга Канье.