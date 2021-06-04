Ким Кардашьян о третьем разводе: "Я чувствую себя гребаной неудачницей"
Foto: instagram.com/kimkardashian

В феврале 2021 года телезвезда подала на развод с Канье Уэстом после семи лет семейной жизни. В недавнем эпизоде "Семейства Кардашьян" Ким впервые рассказала о проблемах в браке.

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В ретроспективном фрагменте нового эпизода Ким со слезами на глазах рассказала о проблемах в браке своим сестрам — Кортни, Кендалл и Кайли. "Ему нужна жена, которая поддерживает его во всем, путешествует с ним и делает абсолютно все, а я этого не могу. Я чувствую себя гребаной неудачницей, а ведь это уже мой гребаный третий брак", — сказала Ким. Возможно, звезда еще тогда намекала на развод: "Я даже не могу об этом думать", прежде чем признать: "Я хочу быть счастливой".

В другой части эпизода Хлоя призналась, что Ким очень переживала за свои отношения, но эта борьба осталась за кадром. "Сейчас у нее очень много дел, сложно справляться с проблемами. Перед отъездом они с Канье очень сильно поругались", — сказала Хлоя, обсуждая поведение Ким во время семейной поездки на озеро Тахо. В другом фрагменте эпизода Хлоя спрашивает у Ким, как у нее дела с Канье, на что телезвезда ответила: "Ссор нет. Сейчас все спокойно и я держусь несмотря ни на что", — ответила Ким.

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