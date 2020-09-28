Ким Кардашьян опровергла слухи о разводе свиданием с мужем

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян", предпринимательница Ким Кардашьян развеяла слухи о разводе со своим мужем, рэпером Канье Уэстом, сходив с супругом на свидание, сообщает Mirror.

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Сообщается, что пара отправилась на свадьбу к близким друзьям. В своих Instagram-stories Ким поделилась фотографией с закрытой церемонии, на которой были запечатлены ее ноги и ноги Уэста, а также маленькая серебряная сумочка и коктейль. Instagram-дива подписала кадр: "Романтический вечер".

Ранее в сети появились слухи о том, что звездная пара запланировала развод. Анонимный источник, близкий к Кардашьян и Уэсту, рассказал, что инициатором разрыва выступила предпринимательница.

Кардашьян и Уэст уже не в первый раз говорят о разводе. Так, рэпер признавался в желании развестись с супругой. По словам Канье, он пытался сделать это уже два года.

Супруги поженились в 2014 году, через год после рождения дочери Норт. Всего у пары четверо детей.