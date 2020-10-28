Ким Кардашьян отпраздновала свое 40-летие на частном острове. Часть публики недовольна

Американская телезвезда и модель Ким Кардашьян устроила в честь круглой даты многолюдную вечеринку на тропическом острове и выложила в "Твиттере" фото с собственными комментариями. Критики немедленно обвинили ее в бестактности в разгар эпидемии.

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"Я удивила мой ближний круг поездкой на частный остров, где мы смогли ненадолго притвориться, что все нормально", - написала она, имея в виду пандемию Covid-19.

Кардашьян утверждает, что просила всех гостей в предыдущие две недели соблюдать карантин и несколько раз сдать тесты на коронавирус.

40 and feeling so humbled and blessed. There is not a single day that I take for granted, especially during these times when we are all reminded of the things that truly matter. pic.twitter.com/p98SN0RDZD — Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 27, 2020

"До ковида я не задумывалась, какая это роскошь, - путешествовать и просто быть с семьей и друзьями в безопасном месте", - поделилась она.

Именинница и компания танцевали, катались на велосипедах, купались с китами, плавали на каяках и смотрели кино вечером на пляже.

"Я понимаю, что для большинства эти радости сегодня недоступны. Жизнь снова напомнила мне, насколько привилегированное существование я веду", - написала она.

Мнения разошлись

Одни пользователи соцсетей порадовались за звезду и похвалили ее откровенность, другие раскритиковали за нескромность.

"Богатые чувствуют себя нормально на частном острове, а нормальные не могут отметить как полагается День Благодарения и Рождество", - откликнулся один из них.

"Ситуация с коронавирусом хуже, чем когда-либо. Кто-то отправляется в благотворительную столовую, а кто-то на частный остров", - написал британский музыкант Питер Фрэмптон, назвав Кардашьян бесчувственной.

Журналисту Ронану Фэрроу вечеринка Кардашьян напомнила картину Босха.

After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time. pic.twitter.com/iIM232lhnI — Ronan Farrow (@RonanFarrow) October 28, 2020

Некоторые осудили звезду не за то, что устроила себе праздник, а за то, что расхвасталась.

"Ладно организовать вечеринку, но рассказывать о ней по всем соцсетям, когда мир страдает - фальшивая нота как минимум", - считает писательница Дженна Квигли.

"Ким Кардашьян мало иметь столько денег, чтобы удовлетворить любое желание. Хочется всем об этом сообщить", - заметила музыкальный критик Ив Барлоу.

Жертвами пандемии коронавируса стали более 1,1 миллиона человек, множество людей во всем мире обеднели.

Сильнее всех пострадали Соединенные Штаты, где заразились более девяти миллионов и скончались 22 тысячи человек, а количество обратившихся за пособием по безработице достигло рекордного уровня.