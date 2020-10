Ким Кардашьян отпраздновала свое 40-летие на частном острове. Часть публики недовольна

Американская телезвезда и модель Ким Кардашьян устроила в честь круглой даты многолюдную вечеринку на тропическом острове и выложила в "Твиттере" фото с собственными комментариями. Критики немедленно обвинили ее в бестактности в разгар эпидемии.

"Я удивила мой ближний круг поездкой на частный остров, где мы смогли ненадолго притвориться, что все нормально", - написала она, имея в виду пандемию Covid-19.

Кардашьян утверждает, что просила всех гостей в предыдущие две недели соблюдать карантин и несколько раз сдать тесты на коронавирус.

40 and feeling so humbled and blessed. There is not a single day that I take for granted, especially during these times when we are all reminded of the things that truly matter. pic.twitter.com/p98SN0RDZD