Ким Кардашьян пожалела подписчиков и решила раздать им по 500 долларов

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян", предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст, пожалела нуждающихся поклонников и решила раздать им по 500 долларов. Об этом сообщает Page Six.

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В своих соцсетях 40-летняя знаменитость объявила, что пожертвует деньги "тысяче счастливчиков" в честь Рождества. "Я знаю, что 2020 год был сложным. Люди борются за выживание, переживают, как они будут платить по счетам, покупать еду и подарки под елку для своих детей. Я хочу выразить свою любовь и отправить по 500 долларов тысяче человек", — высказалась Кардашьян.

Телезвезда попросила подписчиков оставить в комментариях хэштеги $Cashtag и #KKWHoliday и пообещала случайным образом выбрать победителей. Фанаты поблагодарили ее за щедрость и заявили, что будут счастливы возможности выиграть в конкурсе.