Ким Кардашьян публично призналась в фотошопе на семейном снимке

Участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Ким Кардашьян публично призналась, что применила фотошоп на семейном снимке. Об этом она рассказала в эфире программы The Ellen DeGeneres Show.

Несколько дней назад в Instagram телезвезды появилось фото, на котором она позировала на лестнице вместе со своим мужем, рэпером Канье Уэстом, и их четверыми детьми.

Во время беседы с Дедженерес Кардашьян вспомнила, как ее старшая дочь Норт была не в духе и отказалась фотографироваться вместе с остальными членами семьи. Однако на следующее утро, когда фотосессия уже завершилась, девочка заявила, что очень хочет присутствовать на снимке. При этом ей хотелось сниматься только с матерью.

Тогда Кардашьян снова пригласила фотографа, который запечатлел их с Норт вдвоем, а затем вырезал изображение ребенка и вставил в первоначальный семейный снимок.