Ким Кардашьян публично призналась в фотошопе на семейном снимке
Foto: Vida Press

Участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Ким Кардашьян публично призналась, что применила фотошоп на семейном снимке. Об этом она рассказала в эфире программы The Ellen DeGeneres Show.

Несколько дней назад в Instagram телезвезды появилось фото, на котором она позировала на лестнице вместе со своим мужем, рэпером Канье Уэстом, и их четверыми детьми.

Во время беседы с Дедженерес Кардашьян вспомнила, как ее старшая дочь Норт была не в духе и отказалась фотографироваться вместе с остальными членами семьи. Однако на следующее утро, когда фотосессия уже завершилась, девочка заявила, что очень хочет присутствовать на снимке. При этом ей хотелось сниматься только с матерью.

Тогда Кардашьян снова пригласила фотографа, который запечатлел их с Норт вдвоем, а затем вырезал изображение ребенка и вставил в первоначальный семейный снимок.

View this post on Instagram

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Dec 13, 2019 at 8:18am PST

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru

Tags

Ким Кардашьян

актуальные мероприятия

Bilešu paradīze
RIEKSTKODIS Смотреть

ЩЕЛКУНЧИК
RĪGAS ZIEMASSVĒTKU KONCERTS 2019 Смотреть

 Рижский Рождественский концерт
balets RIEKSTKODIS / Maskavas teātris KLASISKAIS BALETS Смотреть

балет Щелкунчик/ Московский театр «Классический балет»
JEVGEŅIJS GRIŠKOVECS - VIENLAICĪGI Смотреть

Евгений Гришковец 'Одновременно'
ZIEMASSVĒTKU DŽEZA KONCERTS / CHRISTMAS JAZZ Смотреть

Рождественский джазовый концерт
AMERIKĀŅU KALNIŅI - Maskavas valsts teātra ĻENKOM pirmizrāde Смотреть

Американские горки - Московский театр «ЛЕНКОМ»

Comment Form