Ким Кардашьян рассказала о своих новых отношениях
Foto: Vida Press

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" (Keeping Up With The Kardashians) Ким Кардашьян ответила на слухи о новых отношениях. Подробностями личной жизни она поделилась в новом эпизоде шоу.

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По словам Кардашьян, после развода с хип-хоп-артистом Канье Уэстом ей приписывают отношения с ведущим CNN Ваном Джонсом и рэпером Maluma. "Я не встречаюсь ни с одним из них. Я виделась с Maluma несколько раз в Майами, он хороший парень. Было так мило...А Ван даже написал мне: "Этот слух спровоцировал столько новых свиданий в моей жизни, и я так благодарен! Я тебе должен теперь!", — заявила модель.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст отметил день рождения с супермоделью Ириной Шейк. Уточняется, что пару заметили во Франции во время прогулки по территории отеля. Источники издания TMZ подтвердили, что музыкант действительно завел роман с Шейк.

Кардашьян подала на развод Уэстом в феврале этого года после 7 лет брака. У пары четверо детей. Вся семья звезды поддержала ее решение. У пары был брачный договор, который никто из сторон не оспаривал. При этом отмечалось, что развод супругов "настолько мирный, насколько это вообще возможно".

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Lenta.ru

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