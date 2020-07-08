Ким Кардашьян репетирует роль первой леди США

Участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст примерила на себя роль первой леди США и показала готовность стать ею с помощью нарядов. К такому выводу пришли журналисты The Sun.

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По информации издания, в последнее время Кардашьян неоднократно появлялась на публике в одежде, похожей на образы супруги действующего американского лидера Дональда Трампа Мелании, а также в нарядах как у первых леди предыдущих лет: Мишель Обамы, Хиллари Клинтон и Лоры Буш.

Так, например, Ким Кардашьян вышла в свет в белом платье в пол — в комбинезоне того же цвета и кроя в феврале текущего года посетила мавзолей Тадж Махал Мелания Трамп. "Белый наряд — это символ силы. К тому же белый цвет ассоциируется у людей с чистотой и честностью, что полезно для модели, чей муж постоянно замешан в скандалах", — подчеркнула эксперт по языку тела Джуди Джеймс.

Также телезвезда появлялась на публичных мероприятиях в черных костюмах и куртках цвета хаки, похожих на аналогичные вещи первой леди США. "Обе женщины показывали нарядами, что они готовы отстаивать свое мнение, если это будет необходимо", — объяснила специалистка.

Кроме того, не так давно Кардашьян заметили в синем платье с оголенными плечами — в похожем наряде выходила на публику Мишель Обама. По словам Джеймс, открытые руки "символизируют власть, достаток и уверенность".

Предпринимательница также копировала образ Хиллари Клинтон в атласном желтом платье и яркий наряд Лоры Буш во время ее поездки в Лондон в 2012 году. "Красное кружевное платье выбирают в том случае, если хотят, чтобы к вашим словам прислушались", — сказала Джеймс.

Ранее муж Ким Кардашьян рэпер Канье Уэст объявил в соцсетях, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США в нынешнем году. Его намерение одобрил миллиардер, глава компании Space X Илон Маск. Он написал в комментариях под постом исполнителя, что тот может рассчитывать на его поддержку.