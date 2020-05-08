Кинозвезду Брижит Бардо будут судить за расистские высказывания

Французскую актрису Брижит Бардо будут судить за расистские высказывания, сообщает газета Le Parisien.

К 85-летней звезде подали иск из-за ее слов о жителях острова Реюньон. В 2019 году она назвала их туземцами, сохранившими гены дикарей, а также заявила, что они придерживаются варварских традиций. Знаменитость возмутило, что население острова жестоко обращается с собаками.

"Все это напоминает каннибализм прошлых веков. Мне стыдно за этот остров, за дикость, которая все еще там царит", — высказалась Бардо.

Уточняется, что актрису обвинили в расизме не впервые. Ранее она жестко высказывалась о мусульманах во Франции и заявляла, что они разрушают страну. В 2004 году ее оштрафовали на 5 тысяч евро за расистские высказывания.

В 1950-х Брижит Бардо объявили секс-символом Европы, сравнимым с американкой Мэрилин Монро. Она известна по таким фильмам, как "И Бог создал женщину", "Бабетта идет на войну", "Презрение", "Истина" и "Парижанка".