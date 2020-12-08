Кинозвезды возмущены переносом премьер в онлайн и требуют компенсаций

Как стало известно несколько дней назад, главные новинки Warner Bros. зрители смогут увидеть одновременно как в кинотеатрах, так и на стриминговом сервисе HBO Max (в США). Однако режиссеров и занятых в лентах актеров такая модель совершенно не устраивает.

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Как оказалось, кинозвезды были не в курсе перемен и теперь вступили в конфликт с Warner Bros. Из-за переноса премьер в онлайн артисты потеряют процент от сборов – и требуют материальных компенсаций. Как сообщает The New York Times, получить деньги от компании пока удалось актрисе Галь Гадот и режиссеру "Чудо-женщины" Пэтти Дженкинс. Обеим выплатили примерно по 10 миллионов долларов, чтобы заручиться поддержкой женщин в продвижении фильма.

Режиссер Джеймс Ганн, по данным The Hollywood Reporter, также договорился о материальной компенсации, но ее скромной суммой недоволен. Представители других возмущенных артистов – Марго Робби, Киану Ривза, Уилла Смита, Анджелины Джоли, Хью Джекмана и других – вступили в переговоры с кинокомпанией, чтобы "выбить" для подопечных компенсации.

Первым открыто недовольство происходящим высказал Кристофер Нолан. Режиссер "Довода" и "Начала" назвал HBO Max "худшим стриминговым сервисом", а решение компании – "лишенным экономического смысла". "Cейчас актеров используют в качестве приманки для стримингового сервиса. Это полнейший бардак. Нельзя так обращаться с создателями фильмов. Они заслуживают того, чтобы с ними советовались и рассказывали им о том, что будет с их работой", – заключил Нолан.

Warner Bros. объяснила гибридный формат премьер проблемами из-за эпидемиологической ситуации. Компания не верит, что зрители вскоре вернутся в кинотеатры, поэтому планирует продлить одновременные релизы до конца года. Сообщается, что первый месяц фильмы будут показываться параллельно офлайн и онлайн, затем останутся только в кинотеатрах, а с третьего месяца вернутся в стриминг – но уже в премиальном формате.